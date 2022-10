Ucraina, in prag de razboi: NATO denunta 12.000 de militari rusi la frontiera

Alianta Nord-Atlantica denunta suplimentarea efectivelor militare ruse la frontiera cu Ucraina, considerand ca acesta este "un pas inapoi in efortul pentru detensionarea situatiei".

"Incepand de la jumatatea lunii iunie, avem dovezi privind sosirea progresiva a mii de militari rusi in apropierea frontierei Ucrainei", declara un oficial NATO, citat de AFP.

"In momentul de fata, exista intre 10.000 si 12.000 de militari rusi in aceasta zona", comparativ cu circa 40.000 in luna mai, precizeaza oficialul citat.

"Numarul efectivelor ruse scazuse la circa 1.000 la jumatatea lunii iunie, dar, intre timp, rusii au consolidat din nou prezenta de-a lungul frontierei. Acesta nu este un pas in directia cea buna. Este un pas inapoi in efortul pentru detensionarea situatiei", adauga oficialul NATO.

"Alianta Nord-Atlantica cere din nou Rusiei sa retraga trupele de la frontiera ucraineana, sa inceteze sustinerea separatistilor prorusi, sa nu mai permita intrarea in Ucraina a combatantilor, a fondurilor si armelor, sa inceteze toate activitatile destabilizatoare", subliniaza NATO.

Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a afirmat luni ca ofiteri militari rusi lupta in estul Ucrainei alaturi de insurgentii separatisti, rebelii utilizand si un nou sistem rus de rachete. In plus, Presedintia Ucrainei sustine ca obuzele cu care a fost doborat un avion de transport al armatei ucrainene au fost trase cel mai probabil de pe teritoriul Rusiei.

Serviciile de securitate ucrainene au reusit sa elibereze duminica, in urma unor lupte intense, aeroportul din Lugansk, unul dintre orasele importante din estul tarii aflate sub controlul separatistilor prorusi.

Moscova a avertizat ca analizeaza posibilitatea unor "atacuri punctuale" pe teritoriul ucrainean, dupa ce un obuz lansat de armata ucraineana a provocat moartea unei persoane pe teritoriul Rusiei.