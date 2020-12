Ucraina negociaza cu Kremlinul si separatistii pro-rusi retrageri de trupe si un schimb de prizonieri

"Activitatea Ucrainei" a aratat "ca noi avem tot interesul pentru pace si ca Rusia blocheaza aplicarea acordurilor" incheiate in cadrul unui summit cvadripartit de la Paris din urma cu un an, a declarat presedintele Volodimir Zelenski , citat intr-un comunicat oficial.Autoritatile ucrainene sunt gata sa treaca la noi retrageri de trupe in mici sectoare ale frontului, la operatiuni de deminare, precum si la un nou schimb de prizonieri cu separatistii, a adaugat Zelenski, fara a furniza informatii suplimentare."Negocierile continua" pe aceasta tema intre Moscova, Kiev si OSCE, a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant a presedintelui, Iulia Mendel. "Am transmis listele de persoane pentru schimb" si "vom face tot posibilul" ca acesta sa poata avea loc pana la sfarsitul anului, a adaugat ea.In decembrie 2019, Volodimir Zelenski si omologul sau rus Vladimir Putin , sub medierea presedintelui francez Emmanuel Macron si a cancelarului german Angela Merkel , au participat la un summit in format "Normandia" la Paris, care a permis cateva progrese timide in procesul de pace.Cei patru lideri au convenit sa se intalneasca din nou, dar pandemia de coronavirus, apoi absenta progreselor in aplicarea deciziilor anuntate au lasat in suspensie organizarea unui nou summit.Razboiul cu separatisrii pro-rusi din Ucraina s-a soldat cu peste 13.000 de morti si aproape 1,5 milioane de stramutati de la declansarea sa, in 2014.Acordurile de pace semnate la Minsk in 2015 au permis o reducere considerabila a violentelor, dar solutionarea politica a conflictului nu a avansat intre timp.CITESTE SI: