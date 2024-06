Un oras aflat la nord de Donetk este centrul unor lupte grele duse joi intre armata si rebelii pro-rusi, la o zi dupa ce presedintele Petro Porosenko a anuntat ca va ordona un armistitiu unilateral.

Localnicii din Krasni Liman, important punct feroviar, au anuntat telefonic ca se aud bombardamente puternice in afara orasului, in zona unde se afla un punct de control al rebelilor, scrie New York Times.

Bombardamentele ar fi inceput in jurul orei locale 06:00 si au continuat la intensitate mare cateva ore.

Un purtator de cuvant al rebelilor a declarat pentru Interfax ca armata a utilizat avioane de lupta si artilerie.

Vladislav Selezniov, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, a aratat ca "operatiunea antiterorista este in faza activa in prezent in acel oras si in altele". Armata a aruncat pliante in Krasni Liman miercuri seara, in care incuraja rebelii sa se predea, in schimbul amnistiei, a mai spus Selezniov.

"Intrucat nu au dus la indeplinire conditiile ultimatumului, a fost luata decizia de a-i distruge", a precizat acesta. Nu se cunosc informatii privind potentiale victime deocamdata.

Rusia vorbeste de o "catastrofa globala": SUA desfasoara un razboi in Ucraina pentru interesele proprii

Ucraina a declansat de mai multe saptamani o operatiune militara anti-terorista in provinciile separatiste Donetk si Luhansk, soldata cu zeci de morti. Cele mai sangeroase confruntari au avut loc la aeroportul din Donetk.

Ucraina acuza Rusia ca se afla in spatele tensiunilor separatiste din regiune si ca agentii sai actioneaza aici, starnind violentele.

Ads