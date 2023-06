Ucraina ofera amnistie separatistilor pro-rusi...cu o conditie

Ucraina nu ii va actiona in justitie pe activistii pro-rusi care au ocupat cladirile guvernamentale din doua orase din estul tarii, daca acestia depun armele, a anuntat, joi, presedintele interimar Aleksandr Turcinov.

Separatistii ocupa cladiri in Luhansk si Donetk, iar Ucraina sustine ca acestia ofera Rusiei un motiv pentru a invada Estul tarii, scrie BBC.

Ucraina a lansat, miercuri, o operatiune "anti-terorista" pentru a pune capat miscarilor separatiste si a anuntat ca aceasta se va incheia in 48 de ore. Termenul limita pare insa a se apropia cu repeziciune, fara ca separatistii sa cedeze. Ei solicita referednumuri de alipire la Rusia sau o autonomie extinsa.

Tot joi, presedintele a ordonat ca sediul guvernului local din Donetk, ocupat de pro-rusi de duminica, sa fie trecut "sub protectia statului". In regiunea de est a Ucrainei au inceput sa soseasca soldati si vehicule armate, inainte de ceea ce ar putea fi confruntarea decisiva intre Kiev si Rusia.

Ministrul de Interne, Arsen Avakov, a anuntat, miercuri, ca "o forta speciala de politie" a ajuns deja in localitatile estice si sudice framantate de miscari secesioniste, Donetk, Luhansk, Harkov.

Cladirile guvernamentale din Donetk si Luhansk se aflau, joi dimineata, sub controlul protestatarilor pro-rusi, majoritatea adusi din afara localitatilor cu autobuzele, potrivit unor rapoarte citate de presa ucraineana. Activistii continua sa se inarmeze si sa ridice baricade in jurul cladirilor, in asteptarea atacului fortelor de la Kiev.

La Harkov, cladirea administratiei locale a fost luata cu asalt inca de marti si aproximativ 70 de separatisti au fost arestati.

Separatism in Ucraina: O noua republica pe harta tarii

Ucrainenii sustin ca miscarile din Luhansk, Donetk si Harkov sunt orchestrate de Moscova pentru a sparge tara.

Noi violente in Ucraina: Protestatarii pro-rusi au luat cu asalt cladiri guvernamentale

La Donetk, Luhansk si Harkov, duminica, protestatarii s-au ciocnit cu politia si au arborat steagul rus pe cladirile atacate. La Donetk, legislatorii au proclamat Republica Populara Donetk, au programat un referendum pentru alipirea la Rusia la 11 mai si au cerut presedintelui Vladimir Putin sa trimita pacificatori.

Ucraina fierbe iar: Premierul acuza Rusia ca planuieste o alta incursiune militara in est

Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, l-a acuzat pe presedintele rus Vladimir Putin ca "a ordonat si a platit pentru un nou val de revolte separatiste in estul tarii".

Noul val de revolte survine la cateva saptamani dupa ce Rusia a anexat peninsula ucraineana Crimeea, dupa inlaturarea de la putere a presedintelui pro-rus Viktor Ianukovici. Moscova are cel putin 40.000 de soldati la granita Ucrainei.