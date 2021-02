Un barbat din Ucraina a anuntat un omor fictiv pentru ca autoritatile sa-i curete drumul acoperit de zapada cand vor merge sa-l aresteze

Locuitor al micului sat Hribova Rudnea, din nord-vestul Ucrainei, cetateanul respectiv a telefonat sambata seara politiei pentru a comunica ca l-a ucis pe partenerul mamei sale, injunghiindu-l.El a precizat ca victima "nu mai da semne de viata", a explicat Iulia Kovtun, purtatoarea de cuvant a politiei din Cernihiv. Barbatul a adaugat ca politistii ar face bine sa vina cu un plug de deszapezire pentru ca "nu este posibil sa ajunga la el acasa in alt mod", a adaugat Kovtun.La fel ca in mare parte a Ucrainei, in regiunea Cernihiv au cazut in ultimele zile importante cantitati de zapada si stratul depus a depasit 50 de centimetri. Sositi la bordul unui vehicul capabil sa circule pe orice fel de teren, politistii au descoperit ca pretinsa victima era "sanatoasa, in buna stare si nimeni nu o atacase", a continuat purtatoarea de cuvant.Drumul respectiv fusese deszapezit in cursul diminetii, potrivit autoritatilor locale. Dar falsul ucigas a declarat ca era nemultumit de calitatea lucrarii si spera ca politia va termina munca, a indicat Kovtun.El risca o amenda de maximum 3,5 euro pentru apel abuziv, potrivit aceleiasi surse.