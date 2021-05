Prietenii lui Putin, in atentia justitiei din Ucraina: un parlamentar pro-rus a fost pus sub arest la domiciliu

Dupa opt ore de audieri, judecatorul Viaceslav Pidpali a respins cererea Parchetului care reclama arestarea preventiva a lui Viktor Medvedciuk, 66 de ani.Acesta din urma va trebui sa ramana la domiciliul din Kiev pana la 9 iulie si nu va putea parasi capitala fara aprobarea anchetatorilor, a precizat judecatorul, potrivit imaginilor difuzate in direct.Anuntul a fost intampinat cu strigate de bucurie din partea deputatilor formatiunii politice a lui Viktor Medvedciuk prezenti la audiere.Viktor Medvedciuk, a 12-a avere a Ucrainei, cu 620 milioane de dolari, potrivit revistei Forbes, este suspectat de "inalta tradare" si "tentativa de devalizare a resurselor naturale din Crimeea ", peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014.Un alt deputat ucrainean pro-rus , Taras Kozak, este, de asemenea, suspectat din aceleasi motive, riscand o pedeapsa de pana la cincisprezece ani de inchisoare.Deja lovit de sanctiuni americane pentru rolul sau in anexarea Crimeei, Viktor Medvedciuk a calificat aceasta punere sub acuzare ca act de "represiune politica", din cauza pozitiilor sale in favoarea Rusiei, ale carei relatii cu Ucraina sunt execrabile."Vom continua lupta", a spus Viktor Medvedciuk dupa audierea de joi.In februarie, autoritatile ucrainene au impus sanctiuni miliardarului si sotiei sale si au interzis trei posturi de televiziune pro-ruse detinute oficial de Taras Kozak, dar considerate a fi controlate de Viktor Medvedciuk.Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au efectuat miercuri perchezitii in doua dintre vilele lui din Kiev si dintr-o suburbie de lux, precum si in biroul sau.In pofida puternicelor tensiuni dintre Moscova si Kiev, Viktor Medvedciuk este primit in mod regulat de Vladimir Putin care este, spune el, nasul uneia dintre fiicele sale.Afisand o puternica opozitie fata de NATO si Uniunea Europeana, el acuza in mod regulat Kievul ca "nu a facut nimic" pentru a pune capat razboiului cu separatistii pro-rusi din estul Ucrainei si pledeaza, ca si Moscova, in favoarea transformarii tarii sale in federatie