Un parlamentar ucrainean a fost gasit impuscat in cap in biroul sau

Ziare.

com

Trupul sau a fost gasit in toaleta biroului sau din capitala Kiev, a precizat Anton Gerascenko, Ministrul de Interne.Din mai 2013 pana in martie 2014, Davidenko a fost Ministrul Agriculturii. A candidat ca independent la alegerile parlamentare de anul trecut, in regiunea Cernigau. El facea parte dintr-un grup parlamentar sustinator al presedintelui Vladimir Zelenski.Davidenko avea 47 de ani.