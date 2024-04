Violente in Ucraina: Fortele pro-ruse din Donetsk cer independenta orasului

Protestatarii pro-rusi din orasul ucrainean Donetsk, aflat in estul Ucrainei, au ocupat cladirea administratiei regionale, duminica dupa-amiaza, dupa ce in ultimele doua zile au fost organizate marsuri in favoarea independentei regiunii, pe modelul Crimeii.

Demonstrantii pro-rusi s-au ciocnit cu membrii grupului ultranationalist Sector Dreapta, in timpul mitingului, apoi au trecut de un cordon de jandarmi si au intrat in cladirea oficiala. Fortele de ordine au instalat tunuri cu apa, in incercarea de a-i dispersa pe manifestantii violenti, anunta Itar-Tass.

In cursul diminetii, aproximativ 2.000 de oameni s-au adunat in piata centrala din Donetsk pentru a-si arata sprijinul fata de ofiterii politiei speciale Berkut, care sunt arestati de catre autoritatile ucrainene, sub acuzatia ca au participat la asasinarea a peste 100 de oameni in confruntarile din Kiev.

Participantii la miting au scandat in favoarea alipirii la Rusia, arborand steagul acestei tari, steagul Sfantului Gheorghe si steaguri ale organizatiilor pro-ruse din regiune.

Evenimente asemanatoare au loc si in orasul Lugansk, unde demonstrantii pro-rusi au ocupat primaria locala si au arborat steagul rusesc pe cladire.

Intre timp, la Kiev, in Piata Independentei, un consiliu al comandantilor militiilor locale a impus restrictii de circulatie pe timpul noptii, intre ora 01:00 si ora 05:00. In acest interval nu vor putea fi organizate adunari publice in piata din centrul Kievului, fara permisiunea conducerii Maidanului. Astfel, au fost infiintate patrule de paza, care le verifica actele celor care trec prin zona.

Liderii Maidanului isi justifica actiunea spunand ca nu vor sa-i deranjeze pe locuitorii din zona pe timpul noptii, dar invoca si ratiuni de securitate. Martorii sustin ca noaptea au loc tot felul de violente in Piata Independentei, deoarece aici si-au pus corturile diverse grupari, unele dintre ele rivale, care ajung de multe ori sa se certe si sa se incaiere.

Pentru a face fata situatiei tot mai tensionate din tara, guvernul ucrainean a scos din garaje 900 de vehicule militare, tinute pana acum la pastrare.