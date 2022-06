Vrea Rusia sa ocupe toate regiunile cu populatie rusa din Ucraina? Document secret al Kremlinului

Un document obtinut de o ziarista ucraineana de la ziarul Kiev Post, despre care afirma ca apartine cercurilor de la Kremlin si care prevede anexarea regiunilor cu populatie rusa din Ucraina, inclusiv a Kievului, dezvaluie o intreaga strategie de inscenari si pretexte pentru o interventie armata.

Katia Gorcinskai, jurnalista de la Kiev Post, spune ca documentul a fost scris pentru Consiliul National de Securitate din Rusia si cuprinde strategia Kremlinului fata de Ucraina. Cel mai important e faptul ca Rusia doreste sa anexeze Crimeea, dar si regiunile Lugansk, Donetk, Zaporojie, Dnepropetrovsk, Cernigov, Sumi, Harkov, Kiev, Herson, Nikolaev si Odesa, arata Adevarul, citand contul de Facebook al Katiei Gorchinskaya.

Rusia isi da arama pe fata: ocuparea Crimeii a fost o reglare de conturi

Autorii documentului spun ca, in timp, chiar si presedintii ucraineni aflati sub controlul Rusiei au tradat interesele acesteia si ajung la concluzia ca numai ocuparea partii din Ucraina cu populatie atasata de idealurile rusesti poate constitui o solutie.

"Asigurarea punerii in aplicare a acestei sarcini este posibila doar luand sub control capitala Ucrainei, orasul-erou Kiev. Analiza evenimentelor din 1994 (tradarea lui Kucima), 2004 (asa-numita Revolutie Portocalie) si 2013 (revolta din Kiev) indica faptul ca o garantie de incredere a unui asemenea control poate fi obtinuta numai prin utilizarea fortelor armate, a organelor de drept si serviciilor speciale a Federatiei Ruse", se arata in document.

Rusia anticipa o reactie "anemica" a Occidentului

Strategia Moscovei merge pe ideea ca reactia occidentala va fi "anemica", iar Rusia va putea sa isi puna in aplicare mai multe tactici de justificare a interventiei armate.

"Destabilizarea situatiei de la Kiev ar trebui sa-l determine pe Ianukovici sa dizolve Rada Suprema si sa ramana astfel unica autoritate legitima in Ucraina. In aceasta situatie, adresarea lui Ianukovici catre conducerea Rusiei va oferi fundamentarea juridica a participarii noastre la stabilizarea situatiei din Ucraina si va limita posibila reactie negativa a SUA si altor tari occidentale.

Analiza posibilitatilor noastre in Europa, ne permite sa prezicem o reactie destul de apatica a celor mai importante tari europene in astfel de circumstante", spune documentul.

Anumite formule din document duc la concluzia ca Rusia ar dori sa insceneze actiuni ale asa ziselor forte fasciste care ar urma sa serveasca drept pretext in fata Occidentului.

Astfel, la Kiev ar fi avut loc "neutralizarea celor mai importanti reprezentanti ai opozitiei banderoviste", dupa ce "huliganii fascisti" ar fi atacat ambasadele Poloniei, tarilor baltice, reprezentanta Comisiei Europene, NATO si resedintele ambasadorilor. In document, inscenarile sunt ascunse sub formula "trebuie asigurata colectarea si documentarea dovezilor atrocitatilor si exceselor comise de militantii ai partidului 'Svoboda', precum si a grupului extremist 'Pravii sector'".

In acest fel, comunitatea internationala ar fi vazut, potrivit documentului, "chipul adevarat al fascismului ucrainean".

