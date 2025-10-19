UE ar putea instrui trupe în Ucraina. Se ia în considerare și „stabilirea unor poziții avansate”, dar totul poate avea loc numai cu o anumită condiție

Uniunea Europeană ar putea ajunge să instruiască trupe în Ucraina, dar numai cu un armistițiu în prealabil. FOTO:X@Osinttechnical

Uniunea Europeană se apropie de momentul în care va începe instruirea trupelor ucrainene în interiorul țării și extinderea altor forme de sprijin, inclusiv monitorizarea frontierelor, asistența pentru veteranii de război și consolidarea securității cibernetice a Ucrainei.

Autoritățile de la Bruxelles iau în considerare și stabilirea unor poziții avansate în Ucraina, în cazul unui viitor armistițiu, scrie Europa liberă.

Acest lucru reiese din analizele strategice consultate de RFE/RL privind cele două misiuni ale UE care se ocupă de Ucraina: Misiunea consultativă a UE (EUAM), care se concentrează pe consolidarea sectorului securității civile, și Misiunea de asistență militară a UE (EUMAM), care a instruit până în prezent 80 000 de soldați ucraineni pe teritoriul UE.

Analizele vin în contextul în care UE încă încearcă să stabilească ce garanții de securitate poate oferi Kievului în cazul încetării războiului.

Documentele menționează însă că Rusia „își menține obiectivul de a redesenarea ordinii de securitate europene” și că „agresiunea militară și abordarea procesului diplomatic de către Moscova demonstrează că obiectivul său final de a subjuga Ucraina nu s-a schimbat”.

Trimiterea de trupe în Ucraina – considerată de mulți ca fiind garanția supremă de securitate – rămâne o decizie națională, dar misiunile de instruire ale UE permit Bruxelles-ului să ofere un sprijin amplu Kievului.

Modificarea mandatului atât al EUMAM, cât și al EUAM necesită însă unanimitate, iar aceasta este de fapt ceea ce urmăresc ambele revizuiri.

EUMAM, o poveste de succes

EUMAM, lansată la sfârșitul anului 2022 ca răspuns direct la invazia pe scară largă a Rusiei, a fost una dintre poveștile de succes ale UE în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei.

Cincisprezece brigăzi de luptă complete au fost instruite în 18 state membre ale UE, oferind 1.750 de tipuri diferite de module de instruire, inclusiv exerciții practice cu avioane F-16 și Mirage – toate acestea cu un buget relativ modest, de 360 de milioane de euro.

Cu toate acestea, Kievul a solicitat în repetate rânduri ca o parte din instruire să aibă loc pe teritoriul ucrainean. De asemenea, își propune să crească numărul soldaților instruiți de la 4.000 la 20.000 pe lună.

Revizuirea strategică a EUMAM menționează că au fost deja înființate trei centre de instruire în partea de vest a Ucrainei, dar că niciunul dintre ele nu este pe deplin operațional din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate și a instructorilor externi calificați.

Textul subliniază mai multe dezavantaje ale lipsei prezenței misiunii UE pe teren în Ucraina, cum ar fi povara logistică și pericolul ca trupele ucrainene să fie nevoite să se deplaseze departe de linia frontului pentru instruire.

De asemenea, se menționează că „instruirea pe teritoriul UE, într-un mediu de pace, împiedică utilizarea sistemelor UAV și a mijloacelor de război electronic, care sunt utilizate pe scară largă în acest conflict”. De asemenea, se afirmă că există riscul ca trupele din afara UE să intervină pentru a asigura instruirea, dacă Bruxellesul se arată reticent.

Cu toate acestea, documentul recunoaște că mutarea unei părți sau a întregii misiuni EUMAM în Ucraina „ar implica instituirea unui armistițiu sau a oricărei forme de încetare a focului”. De asemenea, se afirmă că desfășurarea ar trebui „coordonată cu o contribuție din partea SUA sau cu sprijinul acesteia în ceea ce privește garanțiile de securitate”.

Pentru a permite o mutare rapidă în Ucraina – practic o schimbare a mandatului misiunii – revizuirea strategică propune un proces în două etape: în primul rând, să se convină asupra noii direcții strategice și să se revizuiască planul misiunii acum; și, în al doilea rând, să se voteze și să se aprobe amendamentele necesare, odată ce condițiile de pe teren o vor permite.

