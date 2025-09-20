Președinta Comisiei Europene cere sancțiuni „fără întârziere” după ce avioanele rusești au invadat spațiul european

Trei avioane militare rusești MiG-31 au pătruns vineri în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de capitala Tallinn, fiind interceptate de aparate NATO. Incidentul a stârnit reacții dure atât la Bruxelles, cât și în capitalele europene, unde liderii cer un răspuns ferm.

Reuniune de urgență la Copenhaga

„Europa este alături de Estonia în faţa ultimei încălcări a spaţiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în acelaşi timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni”, a transmis von der Leyen pe X.

Noul set de măsuri vizează interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate, restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor și sancțiuni suplimentare pentru mai multe bănci. Potrivit planului, embargoul complet pe GNL rusesc va intra în vigoare până în 2027.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv” la incident în cadrul reuniunii informale de la Copenhaga, programată pe 1 octombrie. El a subliniat că „încălcarea spațiului aerian estonian reprezintă o provocare inacceptabilă și demonstrează nevoia urgentă de a întări flancul estic”.

Între timp, Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO și a solicitat consultări cu aliații, în timp ce Polonia a raportat încălcarea zonei de siguranță a unei platforme petroliere din Marea Baltică. România a condamnat la rândul ei incidentul, ministrul de Externe Oana Țoiu declarând că „aceasta este consecința atunci când un agresor simte costul războiului”.

Pe fondul acestor tensiuni, șefa diplomației europene Kaja Kallas a avertizat că acțiunile Rusiei reprezintă „o provocare extrem de periculoasă”, iar Ucraina și NATO au emis mesaje similare de condamnare.

Von der Leyen a reamintit că în ultima lună Rusia a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând inclusiv clădiri civile și sediul UE din Kiev. În plus, dronele Shahed au traversat recent spațiul aerian al Poloniei și României.

„Din păcate, în ultima lună, Rusia a demonstrat pe deplin disprețul său față de diplomație și dreptul internațional. A lansat unele dintre cele mai ample atacuri cu drone și rachete împotriva Ucrainei de la începutul războiului, lovind atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile, inclusiv sediul UE din Kiev, reprezentanța Uniunii noastre. Amenințările la adresa Uniunii noastre sunt, de asemenea, în creștere. În ultimele două săptămâni, dronele rusești Shahed au încălcat spațiul aerian al Uniunii noastre atât în Polonia, cât și în România. Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pacea. Președintele Putin a escaladat situația în repetate rânduri. Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea. De aceea, astăzi prezint cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, a spus Ursula von der Leyen, vineri, anterior incidentelor.

