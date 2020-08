Decizie fara precedent luata de Papa Francisc: sase femei au fost angajate in "Ministerul de Finante" al Vaticanului

Este pentru prima data cand femeile au roluri atat de importante in conducerea bisericii catolice, arata cursedeguvernare.ro, care citeaza The Guardian.Potrivit sursei citate, numirile marcheaza cel mai semnificativ pas al Papei pentru a-si indeplini promisiunea de a pune femei in pozitii importante de conducere, Consiliul Economic, echivalentul unui Minister, fiind insarcinat cu supravegherea finantelor Vaticanului.Aceeasi sursa mai arata ca in trecut Consiliul Economic era format exclusiv din barbati si continea 15 membri, opt episcopi si sapte laici."Faptul ca e vorba de sase femei este o schimbare destul de mare. Aceste femei fac parte dintr-un grup care supravegheaza toate activitatile financiare ale Vaticanului, deci, evident, acesta este un grup destul de important", a spus Joshua McElwee, corespondentul Vaticanului, pentru National Reporter, potrivit cursdeguvernare.ro Potrivit sursei citate, toate cele sase femei alese de Papa Francisc fac parte din grupul celor sapte laici, sunt originare din Europa si au CV-uri impresionante, detinand o experienta financiara vasta.Doua din noile membre ale Consiliului sunt Ruth Kelly, fost ministru britanic, si Leslie Ferrar, fosta trezoriera a printului Charles al Marii Britanii. Alte doua economiste de top sunt din Germania, Charlotte Kreuter-Kirchhof si Marija Kolak, iar celelalte doua, din Spania, Maria Concepcion Osacar Garaicoechea si Eva Castillo Sanz.