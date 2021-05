John Kerry, dupa intalnirea cu Suveranul Pontif: "Papa este o autoritate morala convingatoare pe tema crizei climatice" VIDEO

"Sfantul parinte este una dintre vocile cele mai puternice ale planetei, daca nu chiar cea mai puternica", a declarat John Kerry intr-un interviu acordat portalului de informatii Vatican News."Dar pentru ca este deasupra politicii si a conflictelor nationale, el poate sa scuture putin oamenii si sa-i aduca la masa dialogului cu o intelegere mai buna a datoriei noastre comune", a adaugat fostul secretar de stat american.Kerry, care efectueaza un turneu in Europa in cadrul caruia ar urma sa se deplaseze de la Roma in Marea Britanie si Germania, s-a intalnit cu papa argentinian la Vatican, a doua zi dupa o intrevedere cu premierul italian Mario Draghi."Papa este una din cele mai mari voci ale ratiunii si o autoritate morala convingatoare pe tema crizei climatice", a adaugat Kerry, subliniind ca el crede ca papa Francisc va asista la Conferinta ONU asupra schimbarii climatice in noiembrie la Glasgow."Avem nevoie de toti in aceasta lupta", a subliniat trimisul special american. "Toti conducatorii lumii trebuie sa fie impreuna si fiecare tara trebuie sa ia parte" la aceasta lupta, a adaugat el.Papa, autor al enciclicei "Laudato Sii", a subliniat ca schimbarea climatica este "una din principalele provocari cu care se confrunta umanitatea" in prezent. El a criticat tarile industrializate responsabilele principale de aceasta criza si a aparat cauza populatiilor sarace, care vor suferi cele mai grave consecinte ale schimbarii climatice.Kerry, fost senator si secretar de stat sub presedintele democrat Barack Obama , a apreciat ca viitoarele luni vor fi cruciale pentru a consolida sprijinul pentru angajamentele acordului de la Paris asupra climatului din 2015.