"Vaticanul, din nou in centrul unui scandal sexual. Un tanar reclama ca a fost abuzat in copilarie

"Reclamantul, identificat prin initialele L.G., avea 13 ani in momentul primelor atacuri din 2007 la pre-seminarul Saint-Pius X, situat pe teritoriul papal. El il acuza pe Gabriele Martinelli, care e cu un an mai mare si care intre timp a devenit preot, ca l-a agresat timp de sase ani", potrivit Hotnews. "Martinelli se tara in patul meu noaptea", a detaliat L.G. "A fost un lucru foarte ciudat pentru mine. Eram tanar si nu fusesem niciodata expus sexualitatii".Potrivit victimei, Gabriele Martinelli forta atingeri de doua-trei ori pe saptamana in camera pe care victima o impartea cu alti doi tineri, care "dormeau sau se prefaceau ca dorm". Apoi a cerut sex oral si anal.Presupusul violator a dat deja declaratii de martor si spune ca acuzatiile sunt neintemeiate. Acum lucreaza intr-un centru pentru varstnici din Lombardia, o regiune din nordul Italiei.