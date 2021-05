Papa Francisc, preocupat de scaderea audientei fata de mediile vaticane, in pofida bugetului. "Cati mai asculta azi postul de radio Vaticano? Cati mai citesc Osservatore Romano?"

"Va multumesc pentru munca si pentru ceea ce faceti. Am insa o preocupare (...) Cati mai asculta azi postul de radio Vaticano? Cati mai citesc Osservatore Romano? Pentru ca munca noastra este sa ajungem la oameni", a spus papa intr-o vizita privata.El a precizat ca asemeni altor organizatii exista pericolul ca, in pofida unei bune functionari, aceasta sa nu ajunga acolo unde trebuie, si a dat ca exemplu un proverb italian care spune ca, "muntele a nascut pana la urma un soricel".Papa a cerut in urma cu sase ani o restructurare a sectorului comunicatiilor vaticane, prin inglobarea tuturor mediilor intr-un singur minister, Dicasterul pentru Comunicatii, cel care primeste cei mai multi bani de la Sfantul Scaun, avand un buget de 43 de milioane si unde lucreaza 565 de jurnalisti.Din acesta fac parte biroul de presa, Osservatore Romano, site-ul Vatican News, televiziunea Vaticanului, editura vaticana, tipografia si Radio Vaticano.Programele postului Radio Vaticano se transmit in 41 de limbi straine, iar portalul de stiri Vaticano se difuzeaza in 43 de limbi straine.Potrivit datelor oferite luni de biroul de presa, portalul media difuzeaza zilnic 677.000 de pagini de media consultate in toate aceste limbi straine, in timp ce Osservatore Romano are 21.500 de cititori ai editiilor in format tiparit sau digital