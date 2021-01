Papa Francisc ii critica pe cei care au plecat in vacanta de sarbatori: "S-au gandit doar sa se distreze"

Suveranul Pontif a afirmat ca a citit in ziare despre oameni care au luat avioane pentru a scapa de interdictiile impuse de Guvern si a cauta sa se distreze in alta parte."Nu s-au gandit la cei care au stat acasa, la problemele economice pe care multi oameni care au fost loviti puternic de carantina le au, la cei bolnavi. S-au gandit doar sa plece in vacanta si sa se distreze", a spus Papa intr-un mesaj video de la Palatul Apostolic, citat de Reuters."Asta chiar m-a intristat. Nu stim ce ne rezerva 2021, dar ce toti putem face impreuna e sa facem un efort suplimentar de a avea grija unii de altii. Exista tentatia de a ne ingriji doar de interesele proprii", a adaugat el.