Informatii de ultima ora despre starea de sanatate a Papei Francisc. "Evolutia clinica este cea asteptata"

Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, a informat ca ziua de vineri "a fost linistita" pentru papa, "evolutia clinica este cea asteptata" si ca urmeaza tratamentul prescris de medici.Putin cate putin papa si-a reluat activitatea si se plimba pe culoarele rezervei dedicate exclusiv pontifilor de la spitalul clinic Gemelli din Roma.Vineri dupa amiaza, papa i-a amintit in rugaciunile sale pe medicii, infirmierii si personalul sanitar care au grija de pacienti, mai ales de cei vulnerabili.Duminica, papa Francisc va rosti rugaciunea Angelus de la etajul zece al spitalului.Zilele acestea, copiii de la unitatea de oncologie de la Gemelli i-au trimis papei o scrisoare cu desene facute de ei, pentru a-i transmite urarile de recuperare rapida."Draga papa Francisc, am aflat ca nu te simti prea bine si ca esti acum internat la spitalul nostru. Desi nu putem sa te vedem, iti trimitem o puternica imbratisare si iti uram sa te vindeci cat mai repede", se arata in scrisoare.