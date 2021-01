Vaticanul va incepe campania de vaccinare la mijlocul lunii ianuarie

In comunicat nu este mentionat papa Francisc, in varsta de 84 de ani, si nu se precizeaza cand acesta ar putea fi vaccinat."Este probabil ca vaccinurile sa ajunga in a doua saptamana din ianuarie, in cantitate suficienta pentru a acoperi nevoile Sfantului Scaun si ale Cetatii Vaticanului", se arata in comunicat.Autoritatile au achizitionat deja un frigider cu temperatura scazuta pentru a stoca vaccinul impotriva COVID-19 si intentioneaza sa inceapa administrarea acestuia de la jumatatea lunii ianuarie, a adaugat Vaticanul.Se va acorda prioritate "angajatilor in domeniul medical si al securitatii, persoanelor in varsta si personalului aflat in contact frecvent cu publicul".Cu putin timp inainte de Craciun, doi cardinali apropiati ai papei Francisc au fost testati pozitiv la COVID-19, ridicand din nou intrebari cu privire la siguranta papei, care este vazut rareori purtand masca.CITESTE SI: India se pregateste sa aprobe alte trei vaccinuri, dupa avizul dat serului dezvoltat de Oxford - AstraZeneca