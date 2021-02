Ambasadoarea UE declarata "persona non grata" si expulzata din Venezuela va parasi marti tara

Miercuri, autoritatile de la Caracas au decis sa o expulzeze pe Isabel Brilhante Pedrosa ca represalii la o noua serie de sanctiuni decretate de UE impotriva a 19 responsabili si inalti functionari ai guvernului. Diplomata de nationalitate portugheza a primit un termen de 72 de ore pentru a parasi tara.Dar ambasadoarea va parasi definitiv Venezuela abia marti "din motive pur logistice din cauza disponibilitatii zborurilor" de la Caracas, a indicat sursa.Ca raspuns la aceasta expulzare, Uniunea Europeana a raspuns declarand-o "persona non grata" pe ambasadoarea Venezuelei pe langa UE, Claudia Salerno Caldera.In total, 55 responsabili si inalti functionari ai guvernului venezuelean sunt sanctionati de UE, cu interzicerea calatoriilor si inghetarea activelor pe teritoriul Uniunii.Venezuela, zguduita de o profunda criza politica si confruntata cu cea mai grava criza economica din istoria sa recenta, a devenit in 2017 prima tara din America Latina sanctionata de UE.De trei ani, Statele Unite au marit, de asemenea, presiunea diplomatica si sanctiunile economice pentru a incerca sa-l alunge de la putere pe Nicolas Maduro, a carui realegere in 2018 a fost considerata frauduloasa de o parte a comunitatii internationale.Isabel Brilhante Pedrosa se afla in post in capitala Venezuelei din 2017.La 29 iunie 2020, dupa o serie precedenta de sanctiuni europene, Nicolas Maduro o expulzase, acordandu-i 72 de ore pentru a parasi tara.Cu toate acestea, la expirarea termenului, guvernul a dat inapoi, cerand in schimb "gesturi" din partea UE.