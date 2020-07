Inedit: O sedinta de judecata de la Curtea Internationala de Justitie de la Haga a avut loc prin videoconferinta

Diferendul

Pandemia COVID-19 a afectat si activitatea Curtii, avand in vedere, mai ales, restrictiile in ceea ce priveste calatoriile aeriene si, astfel, imposibilitatea celor interesati de proces de a fi prezenti la sediul din Haga al instantei internationale.La audierile de ieri, conduse din Haga de presedintele completului, au asistat online si mai multi judecatori ai Curtii, anunta site-ul wolterskluwer.ro. Guyana si Venezuela au un diferend legat de frontiera dintre cele doua state, iar ieri delegatia din Guyana si-a sustinut punctul de vedere in fata Curtii prin video link, in vreme ce delegatia din Venezuela nu a participat la procedura.Sedinta de ieri a pus in discutie jurisdictia Curtii in litigiul dintre cele doua state, iar judecatorii au decis ca CIJ are competenta in acest caz.Pentru putea fi posibile audierile online, Curtea Internationala de Justitie si-a modificat procedurile in urma cu o saptamana, la 22 iunie, noile reguli adaugate permitand posibilitatea ca procedurile sa se desfasoare prin video link in cazurile in care acest lucru este necesar din motive de sanatate, securitate si alte motive intemeiate.