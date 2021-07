Presedintele Nicolas Maduro acuza Statele Unite ca ii pun la cale asasinarea VIDEO

"A ratificat oare Joe Biden ordinele lui Donald Trump de a antrena Venezuela intr-un razboiul civil si de a ne ucide? Da sau nu? Intreb", a declarat presedintele venezuelean la o ceremonie militara, comentand vizita directorului CIA, William Burns, si a sefului Comandamentului Sud (Southcom), amiralul Craig Faller, in Columbia si Brazilia "Ce au facut? Sursele noastre din Columbia ne asigura (...) ca au venit pentru a pregati un plan care sa atenteze la viata mea si a unor lideri politici si militari importanti (...) Presedintele Joe Biden a autorizat planul de a ma asasina pe mine si lideri politici si militari importanti din Venezuela? Da sau nu?", a intrebat el.Nicolas Maduro, care nu prezinta nicio dovada a acuzatiilor sale, denunta in mod regulat planuri ale unor forte externe ce urmaresc o lovitura de stat, o invazie militara sau un asasinat, punand aceste intentii pe seama Statelor Unite si a aliatilor lor regionali precum Columbia sau Brazilia, care nu au recunoscut realegerea sa in 2018.La fel ca Donald Trump inaintea sa, presedintele Joe Biden il considera pe liderul opozitiei Juan Guaido presedinte interimar al Venezuelei si nu recunoaste legitimitatea presedintelui Nicolas Maduro.In ultimii trei ani, Statele Unite au crescut presiunea diplomatica si sanctiunile economice pentru a-l inlatura de la putere pe Nicolas Maduro, fara succes insa.Spre deosebire de predecesorul sau, presedintele Joe Biden a adoptat o abordare diplomatica mai flexibila.In urma cu o saptamana, Statele Unite, Uniunea Europeana si Canada si-au declarat disponibilitatea de a revizui sanctiunile impuse Venezuelei daca se inregistreaza progrese in negocierile dintre guvern si opozitie in vederea organizarii de alegeri locale, legislative si prezidentiale credibile, inclusive si transparente.