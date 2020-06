Mai multe vase petroliere care se indreptau spre Venezuela s-au intors din drum din cauza riscului de a fi sanctionate de SUA

Ziare.

Washingtonul ia in considerare impunerea de sanctiuni navelor implicate in exportul petrolului din Venezuela, deoarece guvernul american incearca sa elimine principala sursa de venit pentru presedintele socialist Nicolas Maduro.Rundele anterioare de sanctiuni au redus exporturile petroliere venezuelene la un nivel minim al ultimilor 17 ani si au adancit criza economica a tarii, dar Maduro a ramas la putere, spre nemultumirea administratiei presedintelui american Donald Trump Restrictiile americane mai dure pentru transportul maritim ar face mai dificila livrarea de petrol catre rafinariile din strainatate ale firmei petroliere de stat PDVSA.Exporturile de petrol ale Venezuelei au scazut in luna mai la aproximativ 452.000 de barili pe zi,, cel mai redus nivel atins de la o greva nationala care a paralizat economia si a afectat exporturile in decembrie 2002 si ianuarie 2003.Unii operatori de nave au inceput sa devieze navele departe de Venezuela, pentru a evita riscul de a suferi sanctiuni care ar ingreuna mentinerea in functiune a tancurilor petroliere.Nava Malta Seadancer, operata de firma greaca Thenamaris Ships Management si folosita de compania de rafinare Tipco Asphalt din Thailanda , s-a intors in Gibraltar dupa ce a asteptat o saptamana in Oceanul Atlantic, potrivit datelor firmei Refinitiv Eikon.Tipco Asphalt a declarat marti pentru Reuters ca compania a renuntat la planurile de utilizare a navei.Nava The Seadancer se indrepta spre pe coasta de vest a Venezuelei, la Amuay, unde petrolul este transferat de la o nava la alta, conform datelor Eikon si a programelor de export ale PDVSA.Nava trebuie sa incarce un milion de barili de titei Boscan din Venezuela, pentru a fi expediat la rafinaria Kemaman din Malaezia, operata de Tipco, conform programulu ide export al PDVSA. Tipco are un contract de furnizare pe termen lung cu PDVSA, care nu a fost afectat de sanctiuni.O alta nava operata de Thenamaris, care a incarcat titeiin Venezuela in februarie, Seahero, a fost sanctionata saptamana trecuta de Departamentul Trezoreriei SUA, impreuna cu proprietarul acesteia, Adamant Maritime Ltd.Un al doilea tanc petrolie, sub pavilion maltez, asteptat in Venezuela, Novo, a facut cale intoarsa in aceasta saptamana in Marea Caraibelor. Nava era programata sa transporte un milion de barili de titei Hamaca, in iunie, la Singapore , arata datele Eikon si PDVSA.O comanda de incarcare atribuita pentru Novo a fost anulata pe 6 iunie, dupa ce contractul de inchiriere a fost suspendat, conform graficelor PDVSA. Tancul petrolier este operata de Dynacom Tankers Management, care administreaza si vasul Chios I, sanctionat saptamana trecuta de Trezoreria Statelor Unite.PDVSA si ministrul petrolului din Venezuela nu au raspuns solicitarilor de comentarii. Thenamaris Ships Management, Dynacom Tankers si Departamentul de Stat din SUA nu au raspuns imediat cererilor de comentarii.Pe masura ce s-a raspandit informatia referitoare la posibilitatea unor noi sanctiuni legate de Venezuela, cel putin inca trei transportatori de titei foarte mari - Boston, Commodore si Respect - au iesit din apele venezuelene weekendul trecut pentru a ancora in estul Caraibelor, conform datelor Eikon.