Presedintele venezuelean anunta prinderea unui alt ''spion american'', in apropierea unor rafinarii. Acesta ar fi avut asupra lui "armament greu" si o mare cantitate de dolari

"Am prins joi (...) un spion american care spiona, in statul Falcon, rafinariile din Amuay si Cardon", in complexul de rafinare Paraguana (nord-vest)", a declarat seful statului intr-un discurs televizat.Este vorba despre un membru al US Marine Corps "care a servit pe baze ale CIA din Irak ", a continuat Nicolas Maduro, adaugand ca acesta a fost prins avand "armament greu" asupra lui si o "mare cantitate de dolari".Arestarea a avut loc dupa ce autoritatile au "descoperit si dejucat" un plan vizand o explozie la rafinaria El Palito, cea mai apropiata de Caracas, situata in statul central Carabobo, potrivit presedintelui venezuelean.Luna trecuta, americanii Luke Alexander Denman si Airan Berry au fost condamnati la 20 de ani de inchisoare sub acuzatia de terorism ca urmare a unei incursiuni armate in Venezuela in mai.Vineri, cu cateva ore inainte de anuntul acestei arestari, guvernul venezuelean informase despre introducerea unui "plan de urgenta" destinat sa reglementeze "distributia de combustibili" in fata gravei penurii de benzina cu care se confrunta tara sud-americana si care provoaca cozi de kilometri la benzinarii.Venezuela dispune de cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar este lovita de uriase penurii de carburanti, mai scrie