Presedintele Venezuelei a fost blocat pe Facebook. "Asistam la un totalitarism digital exercitat de companii supranationale"

Facebook a explicat in weekend ca a eliminat si un video in care Maduro promova Carvativir, un remediu venezuelean despre care afirma, fara dovezi, ca poate vindeca boala.Compania a aratat ca a urmat recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit carora in prezent nu exista medicamente care sa vindece boala provocata de noul coronavirus.Intr-o declaratie facuta duminica, Ministerul Informatiei din Venezuela a afirmat ca Facebook urmareste "continut orientat spre combaterea pandemiei" si a descris Carvativir drept un medicament retroviral "creat si produs national"."Asistam la un totalitarism digital exercitat de companii supranationale care doresc sa isi impuna legea tarilor lumii", a spus ministerul.Facebook nu a raspuns imediat la o cerere de comentariu.Medicii venezueleni au avertizat ca efectul Carvativir asupra coronavirusului nu a fost stabilit. Tratamentul este derivat din cimbru, o planta care a fost folosita de secole in medicina traditionala.Maduro, care este etichetat drept dictator de catre Washington si de multe alte natiuni occidentale, a afirmat duminica, intr-un tweet, ca va transmite briefingul sau zilnic referitor la coronavirus pe contul de Facebook al sotiei sale, prima doamna Cilia Flores.Tara sud-americana a raportat 155.663 de cazuri de nou coronavirus si 1.555 de decese. Aceste cifre sunt sub nivelurile multor tari din regiune, iar opozitia politica spune ca numarul real de cazuri este probabil mult mai mare, din cauza lipsei testelor.