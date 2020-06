Pus sub acuzare in SUA, presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se declara "gata" sa discute cu Donald Trump

Ziare.

"Daca este necesar, sunt gata sa vorbesc respectuos cu presedintele Donald Trump", a declarat Maduro intr-un interviu acordat agentiei oficiale de stiri venezuelene AVN, difuzat de televiziunea de stat.Intr-un interviu publicat duminica de site-ul de stiri Axios, presedintele american a deschis usa unei intalniri cu Nicolas Maduro, dar luni, intr-o postare pe Twitter , a tinut sa precizeze ca o astfel de intalnire ar fi doar pentru negocierea "plecarii pasnice de la putere" a presedintelui venezuelean.In interviul acordat, Nicolas Maduro nu a facut nicio referire la tweet-ul omologului american."Asa cum am vorbit cu (Joe) Biden, as putea vorbi si cu Trump", a adaugat presedintele venezuelean, referindu-se la intalnirea pe care a avut-o cu actualul candidat democrat la Casa Alba in perioada in care acesta a ocupat functia de vicepresedinte al SUA in administratia Obama.Administratia de la Washington incearca de la inceputul anului 2019 sa il inlature de la putere pe Nicolas Maduro, a carui realegere in 2018 a fost considerata drept frauduloasa de opozitie si de o parte a comunitatii internationale. SUA si alte 50 de tari l-au recunoscut pe liderul opozitiei Juan Guaido ca presedinte interimar.Nicolas Maduro a fost inculpat in luna martie pentru "narco- terorism " de catre justitia americana, care a promis o recompensa de 15 milioane de dolari pentru arestarea sa.