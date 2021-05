Incep negocierile intre puterea si opozitia din Venezuela. Presedintele Maduro cere ridicarea sanctiunilor impuse de Statele Unite

In contextul acestor discutii, Nicolas Maduro a expus trei puncte: anularea sanctiunilor financiare impuse de Statele Unite pentru a-l elimina de la putere, recunoasterea parlamentului controlat de partizani ai puterii si deblocarea conturilor statului inghetate in exteriorul tarii."Trei puncte pentru inceput", a subliniat liderul socialist intr-un discurs transmis la televiziunea de stat.Juan Guaido, recunoscut ca presedinte interimar de aproximativ cincizeci de tari, a propus in urma cu doua saptamani reluarea negocierilor cu Nicolas Maduro pentru a reclama un calendar electoral, incluzand alegerile prezidentiale, in schimbul unei "ridicari treptate" a sanctiunilor.Liderul opozitiei a insistat intre timp asupra a ceea ce numeste "un acord de salvare nationala". "Este urgent", a repetat el miercuri.Nicolas Maduro s-a declarat dispus sa aiba intrevederi cu opozitia "cand vor si unde vor", dar, la numai trei zile dupa propunerea lui Juan Guaido, a conditionat participarea sa de recuperarea fondurilor blocate in strainatate si controlul Citgo, filiala americana a companiei petroliere de stat PDVSA, a carei gestionare a fost atribuita de Washington lui Juan Guaido.