Sefa delegatiei UE din Venezuela, somata sa paraseasca tara in 72 de ore. Nicolas Maduro: "Cine sunt ei? Ajunge!"

Presedintele socialist a anuntat expulzarea reprezentantei UE, Isabel Brilhante Pedrosa, intr-un discurs pronuntat la palatul prezidential Miraflores."Cine sunt ei sa incerce sa se impuna prin amenintare? Cine sunt ei? Ajunge! De aceea am decis sa dau 72 de ore ambasadoarei UE pentru a ne parasi tara", a declarat Nicolas Maduro."Vom rezolva acest lucru in 72 de ore (...) Ii vom oferi un avion pentru a pleca, dar ne vom pune lucrurile in ordine cu Uniunea Europeana", a continuat seful statului venezuelean.Venezuela a suspendat zborurile comerciale ca urmare a pandemiei noului coronavirus, aminteste France Presse.UE a sanctionat luni 11 oficiali venezueleni implicati in actiuni impotriva opozantilor guvernului presedintelui Nicolas Maduro, printre care Luis Parra, care in luna mai a incercat sa ia locul opozantului Guaido la conducerea parlamentului."Pretinsa alegere a lui Luis Parra nu a fost legitima deoarece aceasta nu a respectat procedurile juridice si nici principiile constitutionale democratice", a estimat UE.Juan Guaido este recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de aproximativ 50 de tari.Venezuela a fost in 2017 prima tara din America Latina care a facut obiectul unor sanctiuni din partea UE.