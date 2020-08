Soldati si politisti condamnati la cate 24 de ani de inchisoare in Venezuela pentru tentativa de rapire a presedintelui Maduro

"Toti fac parte dintr-un grup de soldati si ofiteri de politie care au fost antrenati de cetateni americani pe teritoriul columbian si au venit cu barci de mare viteza pe coastele venezuelene la 1 mai 2019", potrivit procurorului general. Acesta a mai mentionat ca liderul grupului a fost Antonio Jose Sequea Torres, fost membru al garzii nationale venezuelene, devenit un adversar al presedintelui Maduro.Doi cetateni americani au fost deja condamnati la cate de 20 de ani de inchisoare pentru ceea ce guvernul venezuelean descrie drept o incursiune prin care s-a incercat rapirea lui Maduro si transportarea acestuia in SUA pentru ca Washingtonul sa poata instala un "guvern marioneta" la Caracas. Venezuela a anuntat anul trecut la inceputul lunii mai zadarnicirea unei incursiuni maritime a unor "mercenari teroristi" care au incercat sa debarce in tara venind dinspre Columbia vecina, dar au fost capturati. Potrivit surselor oficiale venezuelene, mai multe grupuri inarmate au patruns in tara de pe teritoriul columbian si cel putin opt persoane au fost ucise atunci in confruntari armate.Washingtonul a negat acuzatiile ca ar fi fost implicat in aceasta operatiune. Presedintele Donald Trump a asigurat ca, desi doreste inlaturarea lui Maduro de la putere, Statele Unite nu au participat la aceasta actiune si ca oricum nu in acest mod ar proceda.Unul dintre cei doi americani arestati, fost soldat, a declarat ca a fost contractat de o companie de securitate din Florida pentru a prelua controlul asupra aeroportului din capitala Caracas, unde ar fi urmat sa aterizeze un avion care apoi sa-l duca pe presedintele Maduro in SUA. Potrivit ziarului Washington Post, membri ai opozitiei venezuelene au negociat cu aceasta companie, Silvercorp USA, o intelegere in valoare de 213 milioane de dolari pentru o operatiune de inlaturare de la putere a presedintelui Maduro.Nicolas Maduro ii acuza frecvent pe adversarii sai politici, in special pe presedintele parlamentului de la Caracas, Juan Guaido, ca incearca sa preia puterea cu sprijinul SUA. Recunoscut de SUA si de alte circa 50 de state ca presedinte interimar al Venezuelei, Juan Guaido il acuza la randul sau pe presedintele Nicolas Maduro ca este un ''uzurpator'' al puterii pe care o pastreaza dupa alegerile ''frauduloase'' din 2018.Dar, in pofida sprijinului oferit de Donald Trump, Juan Guaido nu a reusit inca sa-l inlature de la conducere pe Maduro, care controleaza in continuare armata si este sprijinit de Rusia China si Cuba