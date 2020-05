Tara in care oamenii stau la coada si 13 ore la benzinarii: Are cele mai mari rezerve de petrol din lume

Ziare.

Desi pretul barilului de petrol a atins un minim istoric , iar Venezuela este tara cu cele mai mari rezerve din lume, benzina si motorina se gasesc in cantitati foarte mici, informeaza BBC Criza este cauzata de coruptie, managementul prost din ultimii ani, sanctiunile SUA. Iar la toate acestea se adauga si pandemia de coronavirus.Rafael Barrios Armas, un doctor in varsta de 71 de ani, a explicat prin ce a trecut pentru a-si putea alimenta masina."Sunt aici de 4 ore si voi sta cel putin pana maine la pranz. Uneori, stai o zi intreaga la coada si descoperi ca nu mai este combustibil. Lunea trecuta m-am asezat la coada la ora 3 dimineata si, la 3 dupa-amiaza, 12 ore mai tarziu, mi-au spus ca nu mai este combustibil. Astazi am stat 13 ore si jumatate la coada sa cumpar benzina si apoi am venit direct la spital sa operez. Nu este normal asa ceva", a spus Barrios Armas.Venezuela este una dintre cele mai sarace tari din lume, iar situatia s-a agravat si mai mult in ultimele saptamani.Sonia Pantes, o invatatoare din Venezuela, spune ca in ultimele doua saptamani a castigat doar 1,5 dolari, motiv pentru care nu mai are bani nici de mancare."Cu ce castigam inainte puteam cumpara aceasta casa cu ipoteca. Acum nu mai pot sa cumpar nici clanta de la usa. In ultimele 2 saptamani am castigat 380.000 de bolivars. Asta inseamna cam 1 dolar si jumatate.Inainte de carantina puteai sa mergi la magazinele ieftine si cumparam mai ieftin. Acum suntem obligati sa mergem la magazinele din apropiere, iar preturile sunt de 2-3 ori mai mari.Usor, usor mor deoarece nu ma pot alimenta bine. Uneori, renunt sa mai mananc pentru ca fiica mea sa poata sa faca acest lucru. Cateodata mancam o data pe zi, altadata de doua ori. Fiica mea imi spune ca incaltamintea nu ii mai vine, dar nu am cum sa ii cumpar un numar mai mare", a explicat Pantes.Oficial, Venezuela a anuntat ca doar 423 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19, iar 10 dintre acestea au murit. Totusi, exista temeri mari ca cifrele reale ar fi de cateva ori mai mari.C.S.