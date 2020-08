Venezuela vrea sa produca pe teritoriul sau vaccinul dezvoltat de "camarazii din Federatia Rusa"

Ministrul sanatatii, Carlos Alvarado, a afirmat la postul national de televiziune ca exista "vointa deplina" din parte autoritatilor ruse de a examina posibilitatea ca vaccinul rus, numit Sputnik V, sa fie produs si testat in Venezuela.Carlos Alvarado a facut aceasta declaratie dupa o videoconferinta cu membri ai Centrului de Microbiologie si Epidemiologie Gamaleia, institutia din Moscova care a elaborat vaccinul, si cu reprezentanti ai fondului suveran al Rusiei, implicat in dezvoltarea lui.Ministrul venezuelan a vorbit despre "deplina dispozitie a camarazilor din Federatia Rusa" si "marele interes" al guvernului presedintelui Nicolas Maduro pentru "marirea vitezei de productie a vaccinului si trecerea rapida la faza a III-a", ultima etapa a testelor clinice.Cele doua parti au convenit "sa semneze acorduri de confidentialitate si sa inceapa selectia posibililor candidati pentru derularea fazei a III-a in Venezuela", a precizat Carlos Alvarado.In urma cu cateva zile, ministrul sanatatii declarase ca Venezuela va fi in masura sa mobilizeze 500 de voluntari pentru aceste teste pe oameni.Pe de alta parte, "a avut loc o discutie de natura tehnica pentru a vedea daca putem lansa mai intai procesul de ambalare, apoi de productie completa a vaccinului in Venezuela asa cum ne dorim", a indicat ministrul sanatatii.La 11 august, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia a dezvoltat in premiera mondiala un vaccin eficient impotriva coronavirusului.Anuntul a fost primit cu scepticism de numerosi responsabili occidentali. Organizatia Mondiala a Sanatatii a lansat un apel la prudenta si a subliniat ca pentru omologarea vaccinului sunt necesare proceduri riguroase.Rusia este unul din principalii aliati ai Venezuelei cu care intretine relatii stranse din perioada presedintiei lui Hugo Chavez (1999-2013), predecesor si mentor al lui Nicolas Maduro.Venezuela, tara cu 30 de milioane de locuitori, a inregistrat de la aparitia pandemiei pe teritoriul sau in martie 41.865 de cazuri confirmate de contaminare si 351 de decese, potrivit datelor oficiale.Aceste valori sunt contestate de organizatii internationale ca Human Rights Watch care considera ca bilantul real este mult mai grav si acuza autoritatile de la Caracas ca ascund adevarul.