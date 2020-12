Kamala Harris, viitoarea vicepresedinta a SUA, a fost vaccinata contra COVID-19: Atunci cand puteti primi vaccinul, sa il primiti. Este vorba de salvarea vietilor

Harris, care a primit prima din cele doua doze ale vaccinului Moderna, a facut un apel catre toti americanii sa se imunizeze."Vreau sa incurajez pe toata lumea sa se vaccineze. Este relativ nedureros. Se face rapid. Este sigur", a declarat Kamala Harris dupa ce i s-a administrat vaccinul.Viitoarea vicepresedinta a postat si un mesaj pe Twitter : "Astazi mi s-a facut vaccinul Covid-19. Le sunt incredibil de recunoscatoare celor din sistemul sanitar care lucreaza in prima linie, oamenilor de stiinta si cercetatorilor care au facut ca acest moment sa fie posibil. Atunci cand puteti primi vaccinul, sa il primiti. Este vorba de salvarea vietilor".Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden , a fost vaccinat in data de 22 decembrie, in Delaware. In cazul sau, vaccinul administrat este Pfizer-BioNTech.