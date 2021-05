Mesajul transmis de la Washington Israelului dupa o lovitura in Fasia Gaza VIDEO

"Le-am spus direct israelienilor ca garantarea securitatii jurnalistilor si a media independente este o responsabilitate de o importanta capitala", a comunicat prin Twitter Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a executivului american.Agentia de presa americana AP se declarase mai devreme "socata si oripilata" de aceasta lovitura israeliana care a vizat blocul turn care ii adapostea birourile si pe cele ale canalului qatariot de televiziune Al-Jazeera in Gaza, calificand-o drept "evolutie incredibil de ingrijoratoare".La randul sau, Al-Jazeera a denuntat o "crima" si o tentativa de a "reduce media la tacere" de catre armata israeliana.Jurnalisti de la AFP au vazut cum blocul turn cu 13 etaje a fost pulverizat de mai multe rachete.Washingtonul a trimis un emisar in Israel si in teritoriile palestiniene pentru a cere inca o data o "dezescaladare".Inaltul responsabil al Departamentului de Stat american insarcinat cu probleme israeliene si palestinene, Hady Amr, urmeaza sa se intalneasca cu lideri israelieni la Ierusalim duminica si se va deplasa in Cisiordania pentru convorbiri cu responsabili palestinieni.