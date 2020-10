Michelle Obama il critica dur pe Donald Trump: un presedinte ''rasist'' care raspandeste ''frica si confuzia''

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Ceea ce face presedintele este in mod clar gresit, este rau din punct de vedere moral si, da, este rasist", a declarat Michelle Obama, referindu-se la valul de manifestatii impotriva brutalitatilor politiei asimilate de Donald Trump "terorismului intern".Manifestatiile antirasiste declansate de moartea lui George Floyd au degenerat uneori in revolte, iar unele s-au transformat in tragedii dupa interventia militiilor de extrema-dreapta."Numai o mica parte din aceste manifestatii au cunoscut violente", a afirmat fosta Prima Doamna intr-un mesaj video, indemnand la mobilizare pentru candidatul democrat, Joe Biden , un lider care are "sufletul, experienta si temperamentul necesar pentru a ne conduce spre zile mai bune".In fata "minciunilor" lui Trump si "conspiratiilor nebunesti repetate iarasi si iarasi", "chiar si oamenilor rezonabili le poate fi teama", a insistat ea."Iar singurul lucru pentru care acest presedinte este bun intr-adevar este de a utiliza frica si confuzia si a raspandi minciuni ca sa castige", a subliniat Michelle Obama."Daca stanga castiga puterea, vor darama suburbiile rezidentiale", a afirmat Donald Trump la sfarsitul lui august la Conventia republicana. Democratii ii apara pe "anarhisti, agitatori, participanti la revolte, pe cei care comit jafuri si dau foc drapelului", a adaugat el."Imaginati-va ce inseamna ca banuiala sa planeze asupra voastra chiar de la nastere, pur si simplu din cauza culorii pielii voastre", a spus sotia primului presedinte de culoare din istoria Statelor Unite adresandu-se alegatorilor indecisi."Rasismul, frica, diviziunea. Sunt arme puternice si pot distruge o natiune daca nu le atacam frontal", si-a exprimat ingrijorarea Michelle Obama.