Mike Pompeo: SUA vor lucra cu UE, pentru reluarea calatoriilor

Pompeo a declarat presei ca este "important" pentru ambele parti sa obtina reluarea calatoriilor si ca e "foarte increzator" ca se va putea ajunge la un acord in cateva saptamani."Sunt increzator ca vom gasi un set de conditii care vor crea suficiente garantii de sanatate si siguranta", a declarat Pompeo."Lucram la gasirea celui mai bun mod de a face asta, cel mai bun moment pentru a o face, tacticile potrivite", a adaugat el.Pompeo a subliniat ca obiectivul este de a obtine reluarea calatoriilor la nivel global.CNN si The New York Times au relatat in aceasta saptamana ca Uniunea Europeana analizeaza o propunere de a bloca sosirile din SUA si din alte tari cu numeroase cazuri de coronavirus.Bilantul din SUA este in crestere, in contextul in care state precum Texas, Florida si California au atins niveluri maxime ale numarului de infectari, de la inceputul epidemiei, chiar daca New York, precedentul focar, a reusit sa reduca semnificativ rata de noi infectii