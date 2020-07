Noi masuri pentru combaterea infectiilor cu coronavirus la Washington. Masca devine obligatorie "cand pleci de-acasa"

"Oamenii trebuie sa poarte masca atunci cand isi parasesc locuinta daca este probabil sa intre in contact cu cineva mai mult de un scurt moment", a explicat primarul democrat al Washingtonului, care a anuntat aceasta masura impreuna cu sloganul "E simplu, cand pleci de-acasa, trebuie sa porti masca"."Trebuie sa purtati masca pentru ca nu stiti daca veti putea pastra distantarea fizica", a subliniat ea.Sunt facute cateva exceptii, in special pentru sportivii in plin exercitiu si aflati la departare de alte persoane.In capitala americana, ca si in majoritatea statelor, numarul cazurilor pozitive de COVID-19 este pe cale de a creste, chiar daca Washingtonul a fost relativ ferit de coronavirus de la inceputul pandemiei.