Singura statuie a unui general confederat ridicata la Washington, doborata de manifestanti antirasism

Canalul de televiziune ABC7 News a aratat imagini cu statuia generalului sudist Albert Pike doborata de pe soclu cu ajutorul unei franghii de cateva zeci de manifestanti care scandau sloganul 'Black lives matter'.Presedintele american Donald Trump a calificat pe Twitter acest incident drept o 'rusine pentru tara noastra'. El a cerut arestarea autorilor si a acuzat politia din Washington ca 'nu-si face treaba, privind cum o statuie este doborata si incendiata'.Incidentul a avut loc la finalul manifestatiilor care au marcat vineri implinirea a 155 de ani de la 'Juneteenth', ziua in care, in 1865, ultimii sclavi au fost eliberati in Texas.Numeroase statui ridicate in cinstea unor personalitati ale taberei confederate din timpul Razboiului de Secesiune (1861-1865) au fost demolate in ultimele zile in SUA.Mai multe drame, printre care moartea lui George Floyd, un afro-american de 46 de ani, asfixiat sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis, au obligat natiunea americana sa-si faca un examen de constiinta in privinta rasismului care i-a marcat trecutul si care impregneaza inca societatea.