Un condamnat la moarte a fost executat intr-o inchisoare federala din statul Indiana

Brandon Bernard (40 de ani) a fost declarat mort dupa ce i-a fost administrata injectia letala joi seara la Complexul corectional federal din Terre Haute (Indiana).Bernard fusese arestat pentru dubla crima comisa cand avea 18 ani si era membru al unei bande. El a fost condamnat la moarte intr-un proces cu jurati.Curtea Suprema a SUA a respins o motiune care solicita suspendarea executiei condamnatului joi seara.Pana cand presedintele ales Joe Biden isi preia mandatul la 20 ianuarie, Departamentul Justitiei american intentioneaza sa duca la bun sfarsit mai multe executii federale ale unor criminali condamnati.Democratul Joe Biden se opune pedepsei capitale, in schimb republicanul Donald Trump a pus in practica reintroducerea executiilor la nivel federal.Desi multe state din componenta SUA aplica pedeapsa cu moartea, nu mai avusesera loc executii federale din 2003. Departamentul Justitiei a reluat executiile federale in luna iulie. Potrivit NBC News, executia lui Brandon Bernard este a noua la nivel federal din acest an.