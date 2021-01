Un roman banuit ca pregatea un atentat la Washington a fost arestat. FBI a intrat in locuinta barbatului

Presa americana scrie ca romanul era foarte activ si racola adepti ai lui Donald Trump . El ar fi intentionat sa organizeze o noua actiune in forta la Washington si incerca sa adune cat mai multi oameni dispusi sa lupte, la propriu, pentru cauza lui Trump.Potrivit NBC , Eduard Florea a fost arestat dupa ce agentii federali i-au prechezitionat casa, in seara de marti, 12 ianuarie. De aici, din locuinta din Queens, el ar fi trimis mai multe amenintari, unele postate online chiar in timpul si dupa violentele de la Capitoliu.Romanul a mai fost arestat in trecut, in baza unei acuzatii privind detinerea unui adevarat depozit de arme. A fost condamnat la un an de inchisoare dupa ce la el acasa au fost descoperite zeci de arme.Un angajat al Biroului Federal de Investigatii a transmis ca a fost facuta o arestare pe numele Eduard Florea, fara a da insa si alte detalii cu privire la acuzatiile ce ii sunt aduse cetateanului american cu origini romane. Totusi, Florea nu pare sa fi fost la Capitoliu in timpul protestelor violente.