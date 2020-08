Un sustinator important al lui Donald Trump, renumit in randul crestinilor evanghelici din SUA, a demisionat de la conducerea Liberty University in urma unui scandal sexual

Deciza a avut loc in urma unor informatii contradictorii referitoare la decizia lui Falwell, dupa ce Reuters a relatat ca partenerul de afaceri al acestuia a declarat ca a avut o relatie sexuala de lunga durata cu sotia lui Falwell si cu acesta.Boardul universitatii din Lynchburg, Virginia, fondata de tatal lui Falwell, s-a reunit marti pentru a discuta situatia lui Falwell, care a fost presedintele Liberty University timp de peste 10 ani.Falwell nu a raspuns unei solicitari de comentarii. Un purtator de cuvant al Liberty University nu a raspuns solicitarii de comentarii.Falwell, o forta a politicii conservatoare si un aliat al lui Donald Trump, a acceptat initial sa demisioneze imediat in urma informatiei publicate de Reuters, dar ulterior s-a razgandit, pe fondul relatarilor din presa legate de decizia sa, potrivit universitatii.Giancarlo Granda a declarat ca la varsta de 20 de ani i-a cunoscut pe Jerry si Becki Falwell, in timp ce lucra ca ingrijitor de piscina la Fontainebleau Miami Beach, in martie 2012. Granda a spus ca incepand din acea luna si pana in 2018 a avut o relatie sexuala cu Becki Falwell, in timp ce Jerry Falwell asista.Granda a pus la dispozitia Reuters texte si alte dovezi care potrivit acestuia sustin afirmatia sa referitoare la relatia sexuala cu cuplul.Duminica noaptea, in timp ce Reuters se pregatea sa publice articolul, Jerry Falwell a publicat un comunicat in care a afirmat ca Becki Falwell a avut o relatie intima cu Granda. Becki Falwell nu a raspuns intrebarilor din partea Reuters.Comunicatul lui Falwell nu mentioneaza afirmatia lui Granda referitoare la triunghiul amoros iar acesta nu a raspuns intrebarilor Reuters.Falwell a mai afirmat ca Granda a incercat sa ceara bani de la cuplu, in legatura cu acest subiect.Granda neaga aceasta intentie, afirmand ca a incercat sa negocieze o preluare a unei afaceri pe care a avut-o cu cuplul.Plecarea lui Falwell reprezinta o cadere in dizgratie a unui om care a fost o forta puternica a politicii conservatoare americane.Sustinerea acordata de Falwell campaniei din 2016 a lui Donald Trump l-a ajutat pe starul de reality show sa castige voturile evanghelicilor, in alegerile primare la care au participat conservatori consacrati, precum senatorul Ted Cruz din Texas.Dezvaluirile referitoare la Falwell ar putea un efect neglijabil asupra sanselor in alegeri ale lui Trump in 2020. Preedintele a respins in mod repetat acuzatii care ar fi pus capat altor cariere politice, pastrandu-si sprijinul nucleului dur de sustinatori.Un sondaj efectuat in luna iunie de catre Pew Research Center a aratat ca o majoritate puternica de evanghelici albi, respectiv 72% dintre acestia, aproba modul in care gestioneaza problemele, in scadere usoara fata de 78% in aprilie.