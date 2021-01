Vanatoare in SUA pentru identificarea atacatorilor de la Capitoliu. Politia din Washington ofera recompense de pana la 1.000 de dolari

MPD seeks assistance in identifying persons of interest responsible for Unlawful Entry offenses that occurred yesterday on US Capitol Grounds, 100 block of 1st Street, NW.



More photos: https://t.co/i2Hbv1bkPh



Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 pic.twitter.com/yWIPEaxxFW- DC Police Department (@DCPoliceDept) January 7, 2021

CNN anunta ca politia metropolitana solicita ajutorul publicului pentru a-i identifica pe unii dintre protestatarii, publicand pe Twitter si pe pagina de internet mai multe fotografii cu acestia.In postarea de pe Twitter, politia indeamna populatia sa anunte telefonic daca are informatii despre persoanele care au intrat ilegal in cladire. Cele cateva zeci de fotografii publicate de Politia Metropolitana pe pagina proprie de internet sunt insotite de mesajul:"Departamentul de Politie Metropolitana ofera in prezent o recompensa de pana la 1.000 de dolari oricui furnizeaza informatii care duc la arestarea si punerea sub acuzare a persoanei sau persoanelor responsabile pentru o infractiune comisa in districtul Columbia".In cadrul unei conferinte de presa sustinute joi, primarul din Washington DC, Muriel Bowser, a anuntat ca FBI a demarat activitati de cercetare in toate statele pentru a identifica cat mai multe dintre persoanele care au fortat intrarea si au provocat daune in interiorul cladirii Congresului SUA.In cursul interventiei de mierccuri, Politia a retinut 62 de persoane. Incidentele grave s-au soldat cu 4 morti, peste 10 raniti si 52 de arestati.