Dezvaluiri WikiLeaks: Dedesubturile murdare scoase la iveala de atacul coreenilor asupra Sony

Website-ul de dezvaluiri WikiLeaks a publicat, joi, peste 30.000 de documente si 170.000 de e-mailuri de la compania de film Sony Pictures, obtinute dupa un atac cibernetic initiat de Coreea de Nord, inainte de lansarea peliculei "The Interview".

Site-ul WikiLeaks noteaza ca "in vreme ce unele povesti au fost dezvaluite la momentul respectiv, arhivele originale, care nu aveau optiunea de cautare, au fost inlaturate inainte ca publicul si jurnalistii sa poata sa faca mai mult decat sa verifice la suprafata", potrivit Business Insider.

WikiLeaks a publicat toate aceste documente cu optiunea de cautare si arata ca "arhiva demonstreaza felul in care lucreaza o corporatie internationala influenta. Genereaza stiri si se afla in centrul unui conflict geopolitic. Aratine domeniului public. WikiLeaks se va asigura ca va ramane asa".

Pentru a apara dezvaluirile si natura lor generatoare de stiri, WikiLeaks pune accent pe unele documente cu implicatii politice, printre care reactiile Sony la Parteneriatul Trans-Pacific, un tratat comercial discutat in Congresul SUA si implicarea studioului in cauze anti-piraterie.

Documentele publicate de WikiLeaks ar arata si legaturile dintre Sony si Partidul Democrat din SUA, efortul de a ocoli limitarile impuse donatiilor pentru campania guvernatorului de New York, Andrew Cuomo, implicarea directorului executiv Sony in grupul de analiza RAND Corporation si felul in care Sony a apelat la Departamentul de Stat si NSA cu privire la plangerile Coreei de Nord pe marginea filmului "The Interview".

Statele Unite ale Americii au impus noi sanctiuni Coreei de Nord, ca reactie la atacul cibernetic impotriva companiei Sony Pictures Entertainment, ce a dus la anularea premierei filmului "The Interview".

Sanctiunile prevad interzicerea accesului persoanelor si entitatilor vizate la sistemul financiar al Statelor Unite si interzicerea intrarii pe teritoriul american.

Potrivit autoritatilor americane, miscarea reprezinta un raspuns la "actiunile provocatoare, destabilizatoare si represive" ale Phenianului.

Casa Alba considera ca atacul cibernetic asupra Sony Pictures, care a determinat anularea premierei unui film despre liderul nord-coreean Kim Jong Un, este o problema de securitate nationala.

Pe 17 decembrie, Sony Pictures a anuntat ca anuleaza premiera comediei, dupa amenintarile cu moartea facute de un grup de hackeri, cel mai probabil nord-coreeni. Acestia ar fi salutat retragerea lansarii si au avertizat compania nici sa nu aleaga alta metoda de promovare a filmului.

Ulterior, compania a anuntat, cu doua zile inainte de Craciun, ca va difuza filmul intr-un numar restrans de cinematografe, productia fiind insa lansata la scara larga in mediul online, unde a avut un succes urias.

