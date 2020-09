Un tribunal britanic a respins cererea de Julian Assange de amanare a audierilor in cazul cererii de extradare in SUA

Proaspat barbierit, imbracat in costum, Assange a refuzat oficial sa fie extradat. I-a fost prezentat un nou act de acuzare emis de autoritatile americane in luna iunie, care contine 18 presupuse infractiuni legate de acuzatiile de spionaj si conspiratie pentru a pirata computere ale guvernului american.Judecatorul de la Tribunalul penal central din Londra (cunoscut si drept Old Bailey) a respins cererea avocatilor lui Julian Assange de a amana audierile pana in ianuarie 2021 pentru a-i permite sa-si pregateasca apararea in fata noilor acuzatii formulate de SUA.''Pur si simplu nu suntem in pozitia de a strange dovezile necesare si a raspunde la acest caz care a aparut doar in ultimele cateva saptamani'', a explicat Mark Summers, avocatul fondatorului WikiLeaks.Acuzat mai intai de piraterie informatica, Julian Assange a fost inculpat in mai anul trecut pentru alte 17 capete de acuzare de justitia americana, pe baza legislatiei antispionaj. Sustinatorii lui afirma ca aceste inculpari constituie un pericol grav pentru libertatea presei.SUA il acuza in special pentru ca a pus in pericol unele dintre sursele lor prin faptul ca in 2010 a publicat, pe WikiLeaks, 250.000 de telegrame diplomatice si 500.000 de documente confidentiale despre activitatile armatei americane in Irak si Afganistan . Printre aceste documente se afla si o inregistrare video in care sunt vazuti civili omorati de tiruri ale unui elicopter de lupta american in Irak, in iulie 2007.Mai recent, au fost publicate documente sustrase de la Comitetul National Democrat dinaintea alegerilor prezidentiale americane din 2016. Assange respinge acuzatia anchetatorilor americani ca ar fi obtinut aceste documente de la hackeri rusi, desi chestiunea nu face parte din procedurile juridice.Audierile privind extradarea lui Julian Assange in SUA au inceput in februarie, dar au fost amanate apoi cu cateva luni din cauza masurilor de izolare adoptate la nivel national pentru a limita raspandirea COVID-19.In prezent, Assange este incarcerat la penitenciarul de maxima securitate Belmarsh, din sud-estul Londrei. El s-a refugiat in ambasada Ecuadorului la Londra in 2012, cand se temea ca va fi extradat spre SUA sau Suedia, unde era acuzat de viol. Assange a respins mereu aceste acuzatii, iar urmarirea penala in acest caz a fost abandonata in urma cu trei ani.