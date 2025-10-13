Wikileaks: SUA au amenintat Germania ca sa protejeze agenti CIA acuzati de rapire

Autor: Livia Stroie
Joi, 09 Decembrie 2010, ora 11:00
2994 citiri
Wikileaks: SUA au amenintat Germania ca sa protejeze agenti CIA acuzati de rapire
Foto: New York Times (Khaled el-Masri)

Statele Unite au facut presiuni asupra Germaniei pentru a-si proteja agentii CIA care au arestat din greseala un cetatean german, in locul unui suspect de terorism cu acelasi nume, arata documentele publicate de Wikileaks.

Oficialii americani au facut presiuni asupra Germaniei, pentru ca mandatele de arestare emise impotriva ofiterilor CIA implicati in rapirea unui cetatean german sa nu fie puse in aplicare, informeaza New York Times.

John M. Koenig, adjunctul sefului misiunii diplomatice la Berlin, a lansat in februarie 2007 un avertisment, sustinand ca Germania ar trebui sa "cantareasca cu atentie implicatiile pentru relatiile cu Statele Unite" in cazul ofiterilor care l-au rapit pe Khaled el-Masri, un cetatean german de origine libaneza.

Acesta a fost confundat cu un membru al-Qaida cu acelasi nume, iar in 2003 a fost rapit de agentii CIA din Macedonia, unde se afla in vacanta, si dus intr-o inchisoare unde a fost torturat. Statele Unite au depus eforturi pentru a-si salva cei 13 agenti care au fost vinovati si care au fost anchetati si trebuiau arestati si extradati.

Documentele confirma temerile politicienilor de Opozitie germani, care suspectau ca agentii nu au fost arestati din pricina presiunilor americanilor.

Ambasada americana de la Berlin transmitea chiar ca "s-a continuat sublinierea, catre omologii germani, a potentialelor implicatii negative pentru relatiile bilaterale, in special in ceea ce priveste cooperarea antiterorism, daca se iau masuri pentru arestarea sau extradarea oficialilor sau cetatenilor americani".

Oficialii americani erau interesati ca detalii despre caz sa nu fie facute publice, iar o nota a diplomatiei americane arata chiar ca si Guvernul german era la curent cu situatia, transmitand ca "din pricina presiunilor Parlamentului si a opiniei publice, cazul nu este unul simplu".

#Wikileaks, #Wikileaks agenti CIA, #agenti CIA rapire, #SUA Germania , #Wikileaks
Comentarii
I
ioanaiiiiii
rank 5
zicea cineva ceva de justitia din Romania?
auzi cum se face justitie, iau omul din vacanta, il inchid si il tortureaza si pe urma intimideaza statul... Vezi tot
Poza SpiritCivic
SpiritCivic
rank 5
Cat mai stationeaza Fortele de Ocupatie Americana in Romania ? Rusii nu tin minte sa fi avut o baza militara in Romania in 1989....
Teroristii n-ar exista daca n-ar fi jefuitorii care isi insusesc resursele planetei provocand razboaie...... Vezi tot
Vezi toate comentariile (3) Adaugă comentariu
