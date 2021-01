Yemen: Cinci femei au murit intr-o explozie la Hodeida, in timp ce participau la o nunta

Proiectilul a atins o sala de petreceri in apropiere de aeroportul din Hodeida, situat pe linia frontului intre fortele pro-guvernamentale si rebelii Houthi care controleaza acest port la Marea Rosie, au declarat martori. Cele doua parti s-au acuzat reciproc ca au comis acest atac.Explozia, care a provocat si ranirea a sapte persoane, printre care si copii, potrivit martorilor, a fost calificata drept "o crima odioasa comisa de houthi impotriva civililor" de catre generalul Sadek Douid, reprezentant al guvernului in cadrul unei comisii mixte sustinute de ONU pentru mentinerea armistitiului la Hodeida."Condamnam aceasta crima odioasa comisa de houthi, care au vizat o sala de petreceri", a declarat generalul Douik pentru AFP."Guvernatorul" din Hodeida desemnat de houthi, Mohammed Ayash, a atribuit la randul sau atacul fortelor guvernamentale. "Fortele de agresiune comit crime si nu ezita sa arunce responsabilitatea asupra altora", a declarat el pentru canalul de televiziune al rebelilor Al-Massirah.Pe 13 iunie 2018, fortele proguvernamentale, sprijinite de Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, au lansat o ofensiva pentru a recuceri Hodeida, principalul punct de intrare pentru ajutor umanitar in Yemen Pe 13 decembrie in acelasi an, ONU a anuntat acorduri pentru a reduce provizoriu armele la tacere, in special la Hodeida, la finalul convorbirilor inter-yemenite din Suedia. Armistitiul a rezistat, mai mult sau mai putin, inca de atunci.Yemenul a fost miercuri teatrul unui atac spectaculos in momentul in care noul guvern ajungea pe aeroportul din Aden, capitala provizorie in sudul tarii.Cel putin 26 de persoane au murit in acest atac atribuit de catre guvern rebelilor houthi, care nu l-au revendicat totusi.Conflictul prelungit a aruncat Yemenul, cea mai saraca tara din peninsula arabica, in cea mai grava criza umanitara din lume potrivit ONU, cu zeci de mii de morti, milioane de deplasati si o populatie in pragul foametei.