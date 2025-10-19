Donald Trump i-ar fi solicitat insistent lui Zelenski să accepte condițiile lui Putin, în caz contrar Ucraina urmând să fie „distrusă” de Rusia

Trump i-ar fi cerut lui Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Putin, în caz contrar țara sa urmând să fie distrusă. Foto: X/@ZelenskyyUa

Donald Trump l-a îndemnat insistent pe Volodimir Zelenski să accepte termenii Rusiei pentru încheierea războiului, în întâlnirea de vineri de la Casa Albă, avertizând că Vladimir Putin a declarat că va „distruge” Ucraina dacă aceasta nu va fi de acord.

Întâlnirea dintre președinții SUA și Ucrainei s-a transformat de multe ori într-o „meci al urletelor”, Trump „înjurând tot timpul”, au declarat persoane familiarizate cu situația, după cum scrie Financial Times, care adaugă și faptul că Trump a înlăturat violent hărțile liniei frontului ucrainean în cadrul aceleiași întâlniri.

De asemenea, aceleași surse spun că Trump a insistat ca Zelenski să-i predea întreaga regiune Donbas lui Putin și a reiterat în repetate rânduri punctele de discuție pe care liderul rus le-a exprimat în apelul lor cu o zi înainte.

Pe de altă parte, deși Ucraina a reușit în cele din urmă să-l convingă pe Trump să revină la susținerea înghețării actualelor linii ale frontului, întâlnirea a părut să reflecte natura capricioasă a poziției lui Trump față de război și disponibilitatea sa de a susține cerințele maximaliste ale lui Putin.

Ads

Totodată, potrivit unui oficial european care are cunoștință despre întâlnire, Trump i-a spus lui Zelenski că liderul ucrainean trebuie să încheie o înțelegere sau să se confrunte cu distrugerea.

Astfel, potrivit acestui oficial, Trump i-ar fi spus lui Zelenski că pierde războiul, avertizându-l: „Dacă [Putin] vrea asta, te va distruge”.

Informațiile vin în contextul în care Putin ar Putin vrea să obțină controlul total asupra regiunii Donețk ca o condiție esențială pentru orice acord de pace cu Ucraina, conform surselor Washington Post.

Ads