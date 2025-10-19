Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai ferm cu Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta

Volodimir Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai ferm cu Putin. FOTO X/@siyahsancakx

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita, relatează NBC News.

Liderul ucrainean a declarat într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press” a NBC News, moderată de Kristen Welker, că Trump trebuie să exercite o presiune şi mai mare asupra lui Putin decât a exercitat asupra Hamas în timpul recentului său succes în obţinerea unui armistiţiu în Gaza.

„Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, a spus Zelenski. Războiul este mai mare, iar armata Rusiei este a doua ca mărime din lume, a adăugat el, „şi de aceea este nevoie de mai multă presiune”.

Zelenski a sperat că o parte din această presiune va fi livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, care ar putea fi folosite pentru a lovi adânc în Rusia.

Trump a sugerat public posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei, dar a părut să limiteze aşteptările privind un acord când s-a întâlnit cu Zelenski la Casa Albă vineri, la o zi după convorbirea telefonică cu Putin.

Ads

Zelenski, care a vorbit cu NBC News la scurt timp după acea vizită, a spus că este „bine că preşedintele Trump nu a spus „nu”, dar a subliniat că, pentru moment, nu a spus „da”.

Putin a avertizat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar fi „o nouă etapă calitativă de escaladare”. Zelenski a declarat că Putin „se teme că Statele Unite ne vor livra rachete Tomahawk. Şi cred că el [se] teme cu adevărat că le vom folosi”.

Trump a anunţat după discuţia telefonică cu Putin că se va întâlni cu preşedintele rus la Budapesta, în Ungaria, pentru o a doua rundă de discuţii faţă în faţă, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

Zelenski l-a numit pe Putin „terorist” în timpul interviului acordat NBC News, dar şi-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni faţă în faţă cu preşedintele rus.

„Dacă vrem cu adevărat o pace justă şi durabilă, avem nevoie de ambele părţi implicate în această tragedie”, a spus el. „Cum pot exista acorduri fără noi, care ne privesc?”

Întrebat dacă va insista să meargă la Budapesta, Zelenski a spus că i-a spus lui Trump: „Sunt gata”.

Ads