Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai ferm cu Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 22:39
Volodimir Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai ferm cu Putin. FOTO X/@siyahsancakx

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita, relatează NBC News.

Liderul ucrainean a declarat într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press” a NBC News, moderată de Kristen Welker, că Trump trebuie să exercite o presiune şi mai mare asupra lui Putin decât a exercitat asupra Hamas în timpul recentului său succes în obţinerea unui armistiţiu în Gaza.

„Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, a spus Zelenski. Războiul este mai mare, iar armata Rusiei este a doua ca mărime din lume, a adăugat el, „şi de aceea este nevoie de mai multă presiune”.

Zelenski a sperat că o parte din această presiune va fi livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, care ar putea fi folosite pentru a lovi adânc în Rusia.

Trump a sugerat public posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei, dar a părut să limiteze aşteptările privind un acord când s-a întâlnit cu Zelenski la Casa Albă vineri, la o zi după convorbirea telefonică cu Putin.

Zelenski, care a vorbit cu NBC News la scurt timp după acea vizită, a spus că este „bine că preşedintele Trump nu a spus „nu”, dar a subliniat că, pentru moment, nu a spus „da”.

Putin a avertizat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar fi „o nouă etapă calitativă de escaladare”. Zelenski a declarat că Putin „se teme că Statele Unite ne vor livra rachete Tomahawk. Şi cred că el [se] teme cu adevărat că le vom folosi”.

Trump a anunţat după discuţia telefonică cu Putin că se va întâlni cu preşedintele rus la Budapesta, în Ungaria, pentru o a doua rundă de discuţii faţă în faţă, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

Zelenski l-a numit pe Putin „terorist” în timpul interviului acordat NBC News, dar şi-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni faţă în faţă cu preşedintele rus.

„Dacă vrem cu adevărat o pace justă şi durabilă, avem nevoie de ambele părţi implicate în această tragedie”, a spus el. „Cum pot exista acorduri fără noi, care ne privesc?”

Întrebat dacă va insista să meargă la Budapesta, Zelenski a spus că i-a spus lui Trump: „Sunt gata”.

Donald Trump i-ar fi solicitat insistent lui Zelenski să accepte condițiile lui Putin, în caz contrar Ucraina urmând să fie „distrusă” de Rusia
Donald Trump i-ar fi solicitat insistent lui Zelenski să accepte condițiile lui Putin, în caz contrar Ucraina urmând să fie „distrusă” de Rusia
Donald Trump l-a îndemnat insistent pe Volodimir Zelenski să accepte termenii Rusiei pentru încheierea războiului, în întâlnirea de vineri de la Casa Albă, avertizând că Vladimir Putin a...
Zelenski a stabilit ce face cu teritoriile ocupate de ruși. Verdict după întâlnirea cu Trump
Zelenski a stabilit ce face cu teritoriile ocupate de ruși. Verdict după întâlnirea cu Trump
Donald Trump continuă să discute cu părțile direct implicate în conflictul ruso-ucrainean. Liderul american a primit o nouă vizită din partea lui Volodimir Zelenski, iar președintele...
#international, #razboi Rusia Ucraina, #Donald Trump, #Volodimir Zelenski , #Razboi Ucraina
