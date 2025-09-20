Peşedintele Volodimir Zelenski confirmă că armata rusă a suferit pierderi semnificative

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 11:28
297 citiri
Peşedintele Volodimir Zelenski confirmă că armata rusă a suferit pierderi semnificative
FOTO:X@GonzaloLira1968

Forțele ucrainene au continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropillia, unde, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative, transmite Reuters.

Liderul de la Kiev a declarat în mesajul său nocturn că operațiunea a zădărnicit planurile Moscovei de a transforma Pokrovsk într-un centru logistic strategic.

Comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski, a anunțat că trupele ucrainene au avansat între 3 și 7 kilometri prin liniile de apărare ruse. Zelenski a mai spus că forțele sale mențin pozițiile și în jurul orașului Kupiansk, unde Rusia atacă de luni de zile.

Kievul a raportat că, de la începutul operațiunii, au fost recucerite șapte localități și circa 160 km pătrați, iar alte nouă sate au fost ”curățate” de forțele inamice.

În replică, Ministerul rus al Apărării a anunțat cucerirea satelor Muravka, în apropiere de Pokrovsk, și Novoivanivka, în regiunea Zaporojie.

Donbasul, unde Moscova cere Kievului să renunțe la teritoriu înaintea oricărei negocieri de pace, rămâne epicentrul celor mai intense lupte.

Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi
Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi
Un atac informatic asupra unui furnizor de servicii IT a paralizat parțial traficul aerian în mai multe capitale europene. Aeroporturile din Berlin, Bruxelles și Londra-Heathrow au confirmat...
Trump transformă tribunalele în capcane. Planul de 3.000 de deportări pe zi zguduie sistemul juridic american
Trump transformă tribunalele în capcane. Planul de 3.000 de deportări pe zi zguduie sistemul juridic american
Administrația Trump a schimbat radical regulile în tribunalele pentru imigrație, transformându-le în instrumente pentru deportări accelerate. Avocați și foști judecători acuză că...
#international, #razboi Rusia Ucraina, #Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! "Veste apocaliptica": Israelul, ca si exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Noua "regina": milioane de vizualizari

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Regula de 10 minute a lui Steve Jobs: formula secretă care l-a făcut mai inteligent, confirmată de un neurolog de la Cambridge
  2. Peşedintele Volodimir Zelenski confirmă că armata rusă a suferit pierderi semnificative
  3. Ce se ascunde în spatele războiului împotriva drogurilor dus de Donald Trump în „curtea din spate” a SUA?
  4. Ucraina ripostează la atacurile lui Putin și lovește din rafinăriile rusești. Explozii și incendii în regiunile Saratov și Samara
  5. Ionuț Moșteanu îi amenință pe ruși: "Aceste provocări nu vor rămâne fără răspuns"
  6. Trump transformă tribunalele în capcane. Planul de 3.000 de deportări pe zi zguduie sistemul juridic american
  7. Ucraina, din nou sub atac rusesc. Două persoane ucise și 27 rănite într-un bombardament masiv cu rachete și drone
  8. Mafia italiană, înarmată de Rusia. Ancheta Europol arată legături directe cu Kremlinul
  9. Pasajul Ciurel ar putea, în sfârșit, să ducă undeva. Sectorul 6 vrea să-l lege de Autostrada A1, dacă primește acordul PMB
  10. Alertă în Nordul Europei! Suedia se pregătește pentru un posibil atac rusesc. Șapte scenarii și planul de rezistență