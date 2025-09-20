Peşedintele Volodimir Zelenski confirmă că armata rusă a suferit pierderi semnificative

Forțele ucrainene au continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropillia, unde, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative, transmite Reuters.

Liderul de la Kiev a declarat în mesajul său nocturn că operațiunea a zădărnicit planurile Moscovei de a transforma Pokrovsk într-un centru logistic strategic.

Comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski, a anunțat că trupele ucrainene au avansat între 3 și 7 kilometri prin liniile de apărare ruse. Zelenski a mai spus că forțele sale mențin pozițiile și în jurul orașului Kupiansk, unde Rusia atacă de luni de zile.

Kievul a raportat că, de la începutul operațiunii, au fost recucerite șapte localități și circa 160 km pătrați, iar alte nouă sate au fost ”curățate” de forțele inamice.

În replică, Ministerul rus al Apărării a anunțat cucerirea satelor Muravka, în apropiere de Pokrovsk, și Novoivanivka, în regiunea Zaporojie.

Donbasul, unde Moscova cere Kievului să renunțe la teritoriu înaintea oricărei negocieri de pace, rămâne epicentrul celor mai intense lupte.

Ads