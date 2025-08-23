Tragedie în Argeș. Patru morți după ce un vehicul s-a prăbușit într-o prăpastie

Patru persoane şi-au pierdut viaţa, sâmbătă după-amiază, după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat într-o prăpastie, în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, din judeţul Argeş. Potrivit ISU Argeş, la acest moment, la faţa locului intervin mai multe echipaje. Un bărbat de 23 de ani, rănit, dar conştient, primeşte îngrijiri medicale la faţa locului, urmând să fie preluat de un elicopter SMURD.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au informat, sâmbătă după-amiază, că au fost solicitaţi să intervină în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenţei unor victime multiple.

Potrivit sursei citate, către locul indicat s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceştia fiind preluaţi de vehicule de teren.

Ajunşi la faţa locului, salvatorii au identificat cinci victime, dintre care patru - doi bărbaţi şi două femei - erau decedate.

Cea de-a cincea victimă este conştientă, de sex masculin, în vârstă de aproximativ 23 de ani, este asistată de echipajele medicale, iar pentru preluarea acesteia a fost solicitat elicopterul SMURD.

În zona indicată acţionează o echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, poliţişti şi salvamontişti.

Bărbatul rănit grav a fost găsit de echipele de salvatori lângă maşina răsturnată, fiind preluat de urgenţă de echipele de salvare.

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat pentru News.ro că este vorba despre o maşină, posibil un autovehicul off-road, care a căzut într-o râpă.

„Din păcate, sunt patru morţi şi un rănit grav. A fost trimis şi un elicopter pentru preluarea rănitului”, a precizat Arafat.

Potrivit sursei citate, ar fi vorba despre un accident de maşină.

”Din primele informaţii, am înţeles că este vorba despre un accident de maşină, posibil un autovehicul off-road”, a mai precizat Raed Arafat.

Potrivit informaţiilor furnizate de către Salvamont Argeş, accidentul s-a petrecut în zona montană Portăreasa, Colţii Caprei, salvamontiştii argeşeni confirmând că este vorba despre un accident de off-road.

Poliţiştii continuă verificările la faţa locului pentru identificarea persoanelor şi stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

