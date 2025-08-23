Tragedie în Argeș. Patru morți după ce un vehicul s-a prăbușit într-o prăpastie

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 18:05
457 citiri
Tragedie în Argeș. Patru morți după ce un vehicul s-a prăbușit într-o prăpastie
FOTO Salvamont Argeş

Patru persoane şi-au pierdut viaţa, sâmbătă după-amiază, după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat într-o prăpastie, în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, din judeţul Argeş. Potrivit ISU Argeş, la acest moment, la faţa locului intervin mai multe echipaje. Un bărbat de 23 de ani, rănit, dar conştient, primeşte îngrijiri medicale la faţa locului, urmând să fie preluat de un elicopter SMURD.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au informat, sâmbătă după-amiază, că au fost solicitaţi să intervină în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenţei unor victime multiple.

Potrivit sursei citate, către locul indicat s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceştia fiind preluaţi de vehicule de teren.

Ajunşi la faţa locului, salvatorii au identificat cinci victime, dintre care patru - doi bărbaţi şi două femei - erau decedate.

Cea de-a cincea victimă este conştientă, de sex masculin, în vârstă de aproximativ 23 de ani, este asistată de echipajele medicale, iar pentru preluarea acesteia a fost solicitat elicopterul SMURD.

În zona indicată acţionează o echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, poliţişti şi salvamontişti.

Bărbatul rănit grav a fost găsit de echipele de salvatori lângă maşina răsturnată, fiind preluat de urgenţă de echipele de salvare.

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat pentru News.ro că este vorba despre o maşină, posibil un autovehicul off-road, care a căzut într-o râpă.

„Din păcate, sunt patru morţi şi un rănit grav. A fost trimis şi un elicopter pentru preluarea rănitului”, a precizat Arafat.

Potrivit sursei citate, ar fi vorba despre un accident de maşină.

”Din primele informaţii, am înţeles că este vorba despre un accident de maşină, posibil un autovehicul off-road”, a mai precizat Raed Arafat.

Potrivit informaţiilor furnizate de către Salvamont Argeş, accidentul s-a petrecut în zona montană Portăreasa, Colţii Caprei, salvamontiştii argeşeni confirmând că este vorba despre un accident de off-road.

Poliţiştii continuă verificările la faţa locului pentru identificarea persoanelor şi stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Dan Tanasă, un nou derapaj grosolan. Replici suburbane pe Facebook: "Mâncător de muci" / "Ai început să behăi"
Dan Tanasă, un nou derapaj grosolan. Replici suburbane pe Facebook: "Mâncător de muci" / "Ai început să behăi"
Deputatul AUR și purtătorul de cuvânt al partidului, Dan Tanasă, a provocat un nou val de controverse după ce a postat pe Facebook o fotografie cu factura la energie electrică din luna iulie....
Un PSD-ist îl atacă pe Bolojan după vizita la Iași: „Parcă ar fi venit clandestin. Lipsă de respect”
Un PSD-ist îl atacă pe Bolojan după vizita la Iași: „Parcă ar fi venit clandestin. Lipsă de respect”
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că vizita premierului Ilie Bolojan la Iaşi a fost ţinută ascunsă de autorităţile judeţului, el calificând atitudinea drept o...
#interne, #accident, #Arges , #interne
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde sa agate fotografia cu Putin, dupa momentul bizar de la Casa Alba
Digi24.ro
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se implinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat Romania
DigiSport.ro
Englezii au ramas "masca", dupa ce au aflat de echipa din Romania cu -94 puncte! Ce au scris

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Inelele de oțel” ale Vestului. Cum ar putea SUA și Europa să garanteze securitatea Ucrainei
  2. Tragedie în Argeș. Patru morți după ce un vehicul s-a prăbușit într-o prăpastie
  3. Tarifele lui Trump, soluție pentru deficitul uriaș al SUA? Cum arată estimarea Biroului pentru Buget al Congresului
  4. Taxa ascunsă de pe nota de plată a unui restaurant dintr-o zonă turistică. Cum erau furați clienții
  5. Dan Tanasă, un nou derapaj grosolan. Replici suburbane pe Facebook: "Mâncător de muci" / "Ai început să behăi"
  6. Putin vizitează centrul de cercetare pentru arme nucleare din orașul închis Sarov, ca răspuns la declarațiile lui Trump că Ucraina nu poate învinge fără să lovească Rusia
  7. Un PSD-ist îl atacă pe Bolojan după vizita la Iași: „Parcă ar fi venit clandestin. Lipsă de respect”
  8. Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei
  9. Un nou deces „misterios” în cercul propagandei de la Kremlin. Kiril Vîșinski, fost director executiv al trustului media Russia Today, a murit la 58 de ani
  10. Perchezițiile FBI la fostul consilier de securitate națională, John Bolton, dau startul în „campania de răzbunare” orchestrată de Trump. Cine urmează?