Adolescent de 16 ani, mort într-un accident produs de un șofer fără permis

Un adolescent de 16 ani a murit, sâmbătă, într-un accident rutier provocat de un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, pe un drum județean din Ialomița. Polițiștii au stabilit că acesta, grav rănit în urma accidentului, nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conform IPJ Ialomița, accidentul a avut loc sâmbătă după-amiază pe DJ 201, în localitatea Axintele. Autoturismul condus de tânărul de 19 ani, din comuna Axintele, a ieșit de pe șosea și a intrat într-un gard, după ce șoferul a pierdut controlul direcției.

În urma impactului, pasagerul din autoturism, un băiat de 16 ani, a decedat, iar conducătorul auto a suferit răni grave.

Verificările efectuate la fața locului au scos la iveală că tânărul de 19 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei.

