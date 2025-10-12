„Nu se mai vedeau cărțile de funcționari”. Ana Blandiana, despre momentul jenant al delegației României la un târg de carte internațional

Scriitoarea Ana Blandiana a rememorat, într-un interviu, un episod memorabil și stânjenitor petrecut în anii ’90, la Târgul de Carte de la Frankfurt, unde România era prezentă cu un stand oficial. Imaginea descrisă de autoare a devenit o metaforă perfectă pentru birocrația românească dusă la extrem.

„Erau atât de mulți funcționari, că nu se mai vedeau cărțile”

Scriitoarea spune că imaginea de atunci a fost simptomatică pentru felul în care România se raporta la cultura sa în anii de tranziție: multă prezență instituțională, dar prea puțină substanță. Totuși, ea a amintit că lucrurile s-au îmbunătățit odată cu înființarea Institutului Cultural Român (ICR), care a adus o perioadă „cu adevărat bună” pentru promovarea literaturii române peste hotare.

„Țin minte că mă simțisem atât de umilită, pentru că la diversele standuri se inventau tot felul de fleacuri care să atragă lumea, iar la noi sărea în ochi totul printr-un singur detaliu.

Erau atât de mulţi funcţionari veniți de la Ministerul Culturii sau Dumnezeu ştie de unde, încât nu se mai vedeau cărțile deloc. Erau om lângă om care stăteau acolo pentru că luau salarii pentru asta și profitaseră să meargă. Mult timp așa a funcționat, după aceea a existat perioada foarte bună de după înființarea ICR”, povestește Ana Blandiana, în dialog cu HotNews.

În același interviu, autoarea a comentat și rezultatul din acest an al Premiului Nobel pentru Literatură, câștigat de scriitorul maghiar László Krasznahorkai.

„Un premiu Nobel este mult mai important pentru cei care nu îl iau decât pentru cei care îl iau. Și faptul că România nu a luat nici un premiu Nobel pentru literatură, dincolo de faptul că vorbește în ce măsură ne-am pus piedici unul altora și așa mai departe, dacă ne gândim la Blaga, este frustrant. În acest sens vreau să vă spun că mi-aș dori din toată inima să ia un premiu Nobel indiferent ce scriitor, dar român. Și nu prea avem noroc, dar cred că nici nu facem destul”, a declarat Ana Blandiana.

